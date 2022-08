Travis Scott donne son premier concert depuis le festival Astroworld de l’année dernière

Travis Scott a fait son retour tant attendu en tête d’affiche de son propre spectacle avec une foule à guichets fermés à l’O2 Arena de Londres.

Travis Scott fait lentement son retour sous les feux de la rampe après sa brève interruption après le meurtrier Astroworld Festival en novembre 2021. Depuis lors, Travis a pris le temps et a décidé d’aider à sécuriser les concerts avec Project HEAL. Nous l’avons vu ici et là, mais son profil bas a récemment commencé à s’estomper.

Lors des Billboard Awards de cette année, il est brièvement revenu sous les projecteurs pour se produire à la demande de Diddy. Le mois dernier, il a fait une apparition surprise lors de Rolling Loud mais n’a joué que quelques minutes.

Travis Scott organise son premier concert depuis le festival Astroworld, Kylie Jenner, Kevin Durant et James Harden viennent le soutenir

Après presque un an sans tête d’affiche, Travis Scott a finalement recommencé à vendre des stades avec un spectacle dans la zone O2 de Londres.

La foule à guichets fermés était plus que prête pour le retour de Scott et vous pouvez sentir l’énergie à travers les vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Le moment était un signe énorme que le pouvoir de star de Travis est plus brillant que jamais et que sa carrière est loin d’être terminée malgré les commentaires des détracteurs. Kevin Durant et James Harden se sont présentés pour soutenir Travis et après le spectacle célébré en l’arrosant de champagne.

La partenaire de Travis, Kylie Jenner, était également présente et elle a amené leur fille Stormi, 4 ans, à Londres pour voir son père jouer.