Travis Scott aurait une altercation avec Alexander ‘AE’ Edwards

Travis Scott aurait été au centre d’une altercation physique survenue lors de la soirée « The After » de Richie Akiva jeudi soir à Cannes.

Les premiers rapports suggéraient que la bagarre impliquait le rappeur Tyga, bien que les images partagées avec Variété semble montrer que c’est le mannequin et producteur Alexander « AE » Edwards, le petit ami de Cher et l’ami de Tyga, et prétendument Scott, qui ont lancé la plupart des coups. Des sources proches du dossier affirment que le producteur de disques américain Southside a également été vu en train de pousser Edwards, ce qui a peut-être conduit à l’escalade de la bagarre entre Scott et Edwards.

Variété a contacté les représentants d’Edwards, Scott et Southside qui n’ont pas immédiatement répondu.

Variété peut confirmer que Tyga était présent à l’afterparty, cependant, d’après l’examen de ces vidéos, il n’a pas participé physiquement au combat. Tyga et Edwards sont restés à la fête jusqu’au petit matin et personne n’aurait été gravement blessé lors de la confrontation.

Il y a un peu plus d’un an, Scott a été pris dans une autre bagarre nocturne et a été accusé d’avoir agressé un homme de 52 ans dans une discothèque new-yorkaise où le rappeur Don Toliver organisait une after-party. « La victime a reçu un coup de poing au visage et un haut-parleur a ensuite été endommagé. [and] un écran vidéo causant environ 12 000 $ de dommages », avaient alors déclaré des agents de la police de la ville de New York. Aucune arrestation n’a été effectuée.

Il y a quelques semaines à peine, Scott et le promoteur de l’événement Live Nation ont réglé neuf des dix poursuites pour mort injustifiée survenues à la suite du festival Astroworld de Scott, qui a coûté la vie à dix spectateurs. La nouvelle des colonies est arrivée alors que l’un des procès était sur le point d’être jugé. La sélection du jury devait commencer le 8 mai. Hier, Scott a réglé le dernier procès en suspens découlant du festival.