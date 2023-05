Travis Scott aurait joué son nouvel album utopie pour les Astros de Houston et a révélé que l’album était « en route ».

Avec la musique aujourd’hui un artiste peut sortir un album et dans deux mois les fans attendent déjà un autre projet. C’est un autre impact que l’ère du streaming et des médias sociaux a sur la création musicale. Un artiste qui ne l’a pas laissé changer son processus est Travis Scott. Son dernier album Astromonde est sorti il ​​y a presque cinq ans et cet album a pris tellement de temps à créer qu’il en a sorti un autre avant lui. Son prochain album s’appellera utopie et selon Complexe les séances d’écoute privées ont déjà commencé.

Travis Scott a été vu dans le Astros de Houston pirogue où il aurait joué son album pour l’équipe. Mark Berman de FOX26 Houston a rencontré Travis et le rappeur a été révélé utopie est sur le chemin ». Scott a également confirmé qu’il avait joué l’album pour l’équipe afin de « les mettre au point pour le match ». Enfin, il a révélé que l’album était en phase de mastering, ce qui signifie qu’il est probablement avec Mike Deans. Si l’album a effectivement fait son chemin vers Mike Dean, il n’est sûrement pas trop loin d’une date de sortie réelle.

Plus tôt cette semaine TMZ repéré Travis aux côtés de sa sécurité à Hollywood. Sa sécurité semblait avoir l’album dans une mallette menottée à son poignet. Ce niveau de sécurité signifie une chose, le déploiement a commencé.