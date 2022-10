Travis Scott aurait fait la fête à Miami sans Kylie Jenner – Hollywood Life

Voir la galerie





Travis Scott31 ans, a passé le week-end d’Halloween à faire la fête à Miami, en Floride, tandis que sa femme, Kylie Jenner25 ans, habillé comme de nombreuses icônes à succès d’Hollywood, a déclaré une source Page 6. Le rappeur et le magnat du maquillage n’étaient pas ensemble pour les vacances alors que le premier se dirigeait vers le club E11même après avoir joué au bord de la piscine au Fontainebleau Miami Beach pour célébrer le tournoi Liv Golf, a en outre rapporté le point de vente. Travis et ses amis ne se sont apparemment pas présentés avant 4 heures du matin et il a traîné au stand du DJ.

“Quand Travis est arrivé, il a rejoint DJ Chase B dans la cabine du DJ… L’endroit est devenu fou alors que Travis se tenait au sommet de la cabine pour se produire », a déclaré un initié Page 6tout en confirmant qu’il a été rejoint par un autre rappeur Avenir. La source a ajouté qu’il “continuait à prendre des photos de Don Julio 1942 directement à partir de la bouteille” et a dit à la foule, “s’il n’y a pas d’alcool dans votre section, je ne sais pas quel est votre problème”. Il aurait également demandé à la foule de chanter “Joyeux anniversaire” à l’un de ses amis de son groupe.

Le lieu de rencontre signalé de Travis au club survient après qu’il a nié les allégations de tricherie faites par le modèle Instagram Rojean Kar plus tôt ce mois-ci. Elle a affirmé qu’il avait été infidèle à Kylie, avec qui il partage deux enfants, avec elle, et a déclaré que ce n’était pas la première fois. “Tu trompes cette salope chaque putain de nuit. Toute la putain de ville le voit ! Ne fais pas ça », a-t-elle dit. Elle a également posté une vidéo qui la montrait traîner sur le plateau de production de Travis et on pouvait le voir en arrière-plan.

Une fois que l’allégation de tricherie a été rendue publique, il n’a pas fallu longtemps à Travis pour le nier publiquement. “Il se passe beaucoup de choses bizarres”, a-t-il écrit dans un post Instagram. «Une personne non invitée a pris des photos en douce, ce qui était censé être, un plateau fermé pendant que je réalisais une vidéo. Je le dis pour la dernière fois. Je ne connais pas cette personne. Je n’ai jamais été avec cette personne. Alors s’il vous plaît, arrêtez avec les cyber-jeux continus et la narration fictive.

Kylie n’a pas répondu depuis que Travis a réagi aux rumeurs mais elle s’est assurée de profiter d’Halloween en se déguisant. Pour l’un de ses costumes, elle s’est habillée en noir comme Elvira et a partagé des photos épiques sur Instagram. Elle s’est aussi habillée en La Fiancée de Frankensteinc’est Elsa Lanchesterun chasseur extraterrestre, et plus encore et les fans ne pouvaient pas en avoir assez.