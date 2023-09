Travis Scott assiste au même concert de Beyoncé que son ex Kylie Jenner

Alors que Kylie Jenner et Timothée Chalamet faisaient leurs valises sur PDA lors du concert de Beyoncé à Los Angeles, un autre visage familier était également présent dans le bâtiment.

Travis Scott a été aperçu au SoFi Stadium d’Inglewood le soir même où son ex a fait sa première apparition publique avec son chéri, Timothée Chalamet.

Le rappeur a rejoint la liste des autres célébrités présentes pour le spectacle d’anniversaire de Beyoncé, avec de grands noms comme Zendaya, Tom Holland, Chris Rock, Kelly Rowland et bien d’autres venus célébrer le 42e anniversaire de la légende.

Dans des clips partagés sur Twitter après le concert, on pouvait voir le rappeur marchant avec certains de ses amis le long du rez-de-chaussée du SoFi Stadium, ce qui a suscité de nombreuses acclamations de la foule. La vidéo montrait le père de deux enfants vêtu de noir avant d’être repéré plus tard sur l’histoire Instagram de Swizz Beatz, debout près du partenaire de longue date de Kris Jenner, Corey Gamble, Lil Durk et Jay-Z.

Après cinq ans d’une histoire d’amour intermittente, la rupture de Travis Scott et Kylie Jenner a été confirmée en janvier de cette année. Ensemble, le couple partage deux enfants : Stormi, 5 ans, et Aire, 1 an.

Alors que Travis était aperçu en train de se frayer un chemin à travers la foule, Kylie pouvait être vue dans une section VIP, emballant son PDA avec son nouvel homme toute la nuit. Dans les images obtenues par TMZle fondateur de Kylie Cosmetics a embrassé et câliné l’acteur toute la nuit, ne pouvant se tenir la main pendant que Bey jouait pendant près de trois heures.