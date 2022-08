Travis Scott annonce sa première programmation de spectacles depuis plus d’un an avec sa nouvelle résidence à Las Vegas “Road To Utopia”.

Le week-end dernier, Travis Scott est finalement revenu sur une scène de concert aux États-Unis alors que Future le faisait sortir en tant qu’invité spécial lors de son set Rolling Loud. C’était la première fois que Travis touchait une scène de festival depuis son tragique festival Astroworld en novembre dernier. Travis revient lentement sous les projecteurs en se préparant à sortir son prochain album Utopia qui a été taquiné pendant Coachella.

Travis Scott annonce sa résidence “Road to Utopia” à Las Vegas.

Travis Scott est prêt à livrer Utopia et pour mettre le spectacle sur la route, il a annoncé une résidence à Las Vegas avec Zouk et Report World qui promet de livrer à ceux qui manquent son spectacle en direct. Selon Variétéles dates publiques du 17 septembre et du 15 octobre sont en vente maintenant et d’autres suivront bientôt avec Resort World promettant que les spectacles apporteront un nouveau niveau d’énergie au lieu.

“De sa musique et de sa mode à des collaborations de marque sans précédent, Travis Scott est un artiste unique en son genre et aux multiples talents”, a déclaré Ronn Nicolli, directeur du marketing de Resorts World Las Vegas. “Sa résidence apportera un nouveau niveau d’énergie à Resorts World Las Vegas et s’ajoutera à la liste variée d’offres de divertissement et de vie nocturne de la propriété.” “Travis Scott convenait parfaitement à la liste de Zouk Nightclub”, a déclaré Andrew Li, PDG de Zouk Group. “Ses performances électriques se marieront parfaitement avec notre atmosphère immersive, offrant à nos invités un spectacle inégalé comme tout ce qu’ils peuvent trouver à Las Vegas. Nous avons hâte de lancer sa résidence et de continuer à amplifier notre liste de talents.

Le prix des spectacles varie de 75 $ à 25 000 $ selon l’expérience que vous choisissez et vous pouvez acheter des billets ici.