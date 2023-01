Travis Pastrana qualifie la tentative de Daytona 500 d'”opportunité d’une vie”

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

Travis Pastrana, plus connu pour ses incroyables escapades sur deux roues mais qui a aussi un curriculum vitae complet sur quatre roues, lance un regard curieux quand les gens se demandent pourquoi le joueur de 39 ans voudrait essayer de courir dans le Daytona 500.

Bien sûr, Pastrana est connu pour ses cascades à la recherche de sensations fortes. Mais n’en a-t-il pas assez fait ?

“Pourquoi pas?” Pastrana a dit que les gens se demandaient s’il devait prendre le risque avec son expérience limitée en NASCAR. “Est-ce que n’importe quel Américain au sang rouge ou redneck ou peu importe comment vous voulez l’appeler, quoi que je sois, aurait l’opportunité de faire ça ?

“Nous avons pris des années de succès et d’autres formes de course, avons tout rassemblé et essaierons de faire de notre mieux.”

Pastrana tentera de faire l’un des plus grands événements sportifs à quatre roues le mois prochain lorsqu’il conduira une troisième voiture pour 23XI Racing en tentant de se qualifier pour le Daytona 500. Sans place garantie, Pastrana se disputera l’un des quatre non- places garanties (“ouvertes”) disponibles dans le champ de 40 voitures.

Il sera parrainé par Black Rifle Coffee pour la Toyota n ° 67, qui aura le chef d’équipe vétéran de NASCAR Eric Phillips qui dirigera le programme pour les copropriétaires de l’équipe Denny Hamlin et Michael Jordan.

“Travis est venu vers nous et évidemment avec une grande opportunité et nous étions juste honorés qu’il nous choisisse pour construire cette entreprise et faire tomber cet élément de la liste de choses à faire pour lui”, a déclaré Hamlin. “Il a déjà été en NASCAR et est un fan de NASCAR depuis longtemps.

“Pour nous, en tant qu’équipe de course, nous aimerions nous mouiller les pieds et travailler sur notre troisième équipe et travailler sur le personnel pour cela. Cela nous permet de faire des courses sèches pour cela.”

Il ne sera pas facile pour Pastrana de faire le 500. Les pilotes ouverts seront répartis également dans les deux courses de qualification le 16 février sur la base des résultats de qualification d’un seul tour le 15 février. Le meilleur pilote ouvert de chaque course de qualification sera gagner une place dans le Daytona 500, puis les pilotes restants avec les deux meilleures vitesses des qualifications sur un tour participeront également à la course.

Parmi les pilotes que Pastrana se battra pour une place figurent l’ancien champion de la Coupe Jimmie Johnson (Legacy Motor Club), Zane Smith (Front Row Motorsports) et Austin Hill (Beard Motorsports). Il pourrait y avoir plusieurs autres pilotes qui tenteraient de se qualifier avec Kaulig Racing, The Money Team Racing, Team Hezeberg et NY Racing, tous envisageant d’aligner une voiture ouverte. Les équipes ont jusqu’au premier jour d’ouverture du garage (15 février) pour finaliser une inscription.

Pastrana, qui a déjà participé aux tests du simulateur Toyota pour la course, a une expérience NASCAR limitée avec 42 départs Xfinity (en 2012-13) et cinq départs de camions, le plus récent étant en 2020. S’il n’est pas l’un des voitures les plus rapides lors des qualifications en un tour, il espère avoir des coéquipiers Toyota pour l’aider à le pousser dans le repêchage de Daytona afin de s’assurer une place dans le peloton des 500 m.

“C’est ce que font les coureurs, nous voulons nous mettre au défi”, a déclaré Pastrana. “Et pour moi, il ne s’agit pas de sortir et de dire ‘Je vais gagner.’

“Mec, je serai ravi si je peux me qualifier. Mais même si je ne peux pas, faire partie de la grande course américaine, amener de grands sponsors avec moi, vous savez, obtenir une superbe voiture de l’équipe 23XI et avoir un coup pour voir à quoi ça ressemble. F— c’est parti. “

23XI Racing a les yeux sur l’expansion dans les saisons futures et voit l’opportunité de Pastrana comme une opportunité qui apportera une exposition significative à l’organisation. Il a également dit à Kurt Busch, qui a pris sa retraite de la course à temps plein en raison d’une commotion cérébrale subie l’année dernière, que s’il est autorisé à courir, il pourrait faire un horaire partiel.

“Si Kurt décide qu’il veut courir des courses, nous devons nous y préparer et nous devons être prêts à aligner une voiture de course très compétitive”, a déclaré Hamlin. “Et donc, en faisant cela avec Travis, cela nous permet en tant qu’équipe de course de construire cette profondeur.”

Et cela permet à Pastrana de combler un rêve.

“C’est la grande course américaine. Je veux dire, je pense que la foule de NASCAR se demandait : ‘Comment peut-il se faire conduire ?'”, a déclaré Pastrana. “C’était comme, presque comme si je leur prenais quelque chose. Là où la foule des deux-roues est comme, ‘Mec, ça va être une expérience tellement cool, je vais regarder.’

“Gagner, perdre ou faire match nul. Ça va être excitant. Et pour moi, ce n’est pas vraiment ce que tout le monde dit ou pense. C’est une opportunité d’une vie. … Nous allons nous amuser et je viens vraiment, vraiment J’espère que nous pourrons y arriver et ne pas causer de problèmes. Je pense que je suis assez bon pour piloter pour le faire.

Bob Pockrass couvre NASCAR pour FOX Sports. Il a passé des décennies à couvrir le sport automobile, y compris les 30 dernières Daytona 500, avec des passages chez ESPN, Sporting News, le magazine NASCAR Scene et The (Daytona Beach) News-Journal. Suivez-le sur Twitter @ bobpockrass et inscrivez-vous au Newsletter FOX Sports NASCAR avec Bob Pockrass .

