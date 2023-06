Travis Leake a parlé de la liberté d’expression en Russie avec Anthony Bourdain en 2014. Il est maintenant détenu

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Jl’épisode de 2014 de Pièces inconnues situé à Moscou et à Saint-Pétersbourg a été appelé l’un des « plus prémonitoires » de la série, indiquant la voie autoritaire sur laquelle se trouvait le pays.

Dans l’épisode, le regretté animateur Anthony Bourdain dîne avec Boris Nemtsov, qui a brièvement été vice-Premier ministre sous le président Boris Eltsine à la fin des années 1990. Plus tard, il est devenu un critique féroce du successeur de M. Eltsine, le président Vladimir Poutine.

Lors du tournage fin 2013, Nemtsov a déclaré au chef : « Tony, je suis né ici il y a 54 ans. C’est mon pays. Le peuple russe est en difficulté. Les tribunaux russes ne fonctionnent pas, l’éducation russe décline chaque année et je crois que la Russie a une chance d’être libre. A un chance. C’est difficile, mais nous devons le faire.

Alors qu’il traversait un pont près du Kremlin le 27 février 2015, Nemtsov a reçu quatre balles dans le dos. L’assassinat a été imputé au régime de Poutine par les dirigeants de l’opposition.

Apparaissant également dans cet épisode était l’expatrié américain Travis Leake, qui a été trié sur le volet par Bourdain, selon CNN.

A parlé de la liberté d’expression en Russie et aux États-Unis

M. Leake, un directeur de groupe, a parlé de ses problèmes de liberté d’expression dans le pays, mentionnant un incident impliquant MTV.

« Il s’agissait d’une série documentaire sur des musiciens se levant et risquant leur vie dans certains cas, pour se dresser contre les abus de pouvoir du gouvernement, la corruption du gouvernement », a-t-il déclaré. « Et pourtant, un gouvernement étranger a pu contrôler éditorialement ce que les téléspectateurs américains voient sur leurs écrans de télévision. Pour moi, c’est un scandale aux proportions épiques.

M. Leake aurait maintenant été détenu en Russie, selon un communiqué des tribunaux de droit commun de Moscou sur l’application de médias sociaux Telegram.

Travis Leake suite à sa récente arrestation et lors de son apparition en 2014 sur Parts Unknown avec Anthony Bourdain (Capture d’écran / Izvestia / ABC News / CNN)

Un homme a été placé en garde à vue samedi alors que « le tribunal du district de Khamovniki à Moscou a pris une mesure préventive à l’encontre d’un citoyen américain ».

Un communiqué du tribunal a déclaré que l’homme s’appelait « Travis Michael Leek », mais l’orthographe a été remise en question, selon CNN.

Accusé de délits liés à la drogue

« L’ancien parachutiste et musicien est accusé de se livrer au commerce des stupéfiants en attirant les jeunes », indique le communiqué.

Il a ajouté qu’il a comparu devant le tribunal du district de Khamovniki à Moscou le 10 juin et qu’il devrait être détenu jusqu’au 6 août. La mère de M. Leake a déclaré qu’elle était au courant de la situation de son fils, affirmant qu’il s’appelait Michael Travis Leake et qu’il s’appelait Travis, selon CNN.

« Nous sommes au courant des informations faisant état de l’arrestation récente d’un citoyen américain à Moscou », a déclaré un porte-parole du département d’État au réseau. « Lorsqu’un citoyen américain est détenu à l’étranger, le département recherche un accès consulaire dès que possible et s’efforce de fournir toute l’assistance consulaire appropriée. »

Le département d’État a déclaré qu’il ne commenterait pas davantage pour des raisons de confidentialité.

« Je ne comprends pas pourquoi je suis ici »

Les médias russes ont publié des images vidéo de l’arrestation de M. Leake le 8 juin.

La station de tabloïd Ren TV a rapporté que M. Leake avait déclaré : « Je ne comprends pas pourquoi je suis ici. Je n’admets pas ma culpabilité, je ne crois pas que j’aurais pu faire ce dont on m’accuse parce que je ne sais pas de quoi on m’accuse.

Roadrunner : un film sur Anthony Bourdain

Darya Tarasova a produit le Pièces inconnues épisode diffusé en 2014. Elle a déclaré à CNN que « le groupe n’était pas si célèbre mais Travis et ses amis avaient beaucoup parlé de la liberté d’expression et de l’oppression de l’État en Russie ».

« Bourdain a vraiment aimé cette interview », a-t-elle ajouté.

« Travis était un showman – très articulé et il aimait la Russie », a déclaré Mme Tarasova. « Des groupes de la scène rock moscovite allaient vers lui pour écrire des chansons en anglais pour eux et relire leurs paroles. »

« La dernière fois que nous nous sommes parlé, c’était en 2018 et il semblait déprimé et bouleversé, mais Travis ne ferait jamais les choses dont il est accusé. C’est un Américain en Russie et il est très conscient de la situation dans laquelle il se trouve. Mais je suis surprise qu’il soit resté après le début de la guerre car c’était très risqué pour lui », a-t-elle ajouté.

L’équipe de production a dû approcher quatre ou cinq restaurants différents pour filmer la scène avec Nemtsov il y a maintenant près d’une décennie, a déclaré Bourdain. La bête quotidienne en 2018.

Au cours du dîner, Nemtsov a déclaré que si « vous entretenez de bonnes relations avec le gouvernement, vous avez une chance de lever des fonds, d’acheter une maison dans le sud de la France, d’ouvrir des comptes dans des banques suisses, etc., mais si quelque chose se passe entre toi et Poutine… vous serez en prison ».

« Ce que nous voyons, c’est que si vous êtes riche… C’est un pays de corruption… Pour Poutine et la Russie, c’est un système, ce n’est pas un problème », a-t-il ajouté.

Avant le dîner avec Nemtsov, Bourdain a déclaré dans une voix off : « De mauvaises choses semblent arriver aux critiques de Vladimir Poutine. Les journalistes, les militants et même les puissants oligarques autrefois apparemment intouchables sont maintenant un jeu équitable s’ils déplaisent au dirigeant.

Pourrait faire face à une peine de 20 ans

Les médias d’État russes locaux ont rapporté que M. Leake, 51 ans, est accusé d’avoir vendu de la méphédrone, qui est similaire à la cocaïne et à la MDMA, selon Le gardien. Le tribunal de Moscou a décidé qu’il devait être détenu pendant deux mois avant son procès.

Il fait face à des accusations de production ou de distribution de drogue, ce qui pourrait entraîner une peine de 20 ans de prison.

chez Mr Leake États de la page Instagram qu’il est le chanteur du groupe LoviNoch et un producteur pour Louna et Tarakany.

Un certain nombre de rapports indiquent que M. Leake est un ancien parachutiste militaire américain et qu’il réside à Moscou depuis 2010, Le gardien Remarques.

Américains détenus en Russie

Les lois russes sur les drogues sont notoirement strictes et ont été utilisées pour obtenir un effet de levier politique par rapport aux États-Unis.

Brittney Griner, la joueuse de basket-ball de la WNBA, a été arrêtée pour violation de drogue alors qu’elle jouait en Russie dans la ligue de ce pays pendant l’intersaison américaine.

Elle a été arrêtée en février de l’année dernière après que des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis aient été retrouvées dans ses bagages dans un aéroport de Moscou. Après avoir été condamnée à neuf ans de prison, elle est retournée aux États-Unis en décembre après avoir été échangée contre le marchand d’armes russe Viktor Bout.

le journal Wall Street Le journaliste Evan Gershkovich est actuellement détenu à Moscou pour espionnage après son arrestation en mars. Sa détention a été critiquée par l’Occident comme non fondée et illégitime. Il est largement admis qu’il a été arrêté pour que la Russie puisse l’échanger contre des agents de renseignement russes ou d’autres personnes détenues dans des pays occidentaux. M. Gershkovich est actuellement détenu dans la tristement célèbre prison de Lefortovo. Il pourrait encourir une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans.

Un autre cas très médiatisé d’un Américain détenu en Russie est celui de Paul Whelan, un responsable de la sécurité d’entreprise du Michigan et un marine américain à la retraite, qui a été arrêté en 2018 et purge actuellement une peine de 16 ans pour espionnage. M. Whelan et le gouvernement américain rejettent tout acte répréhensible de la part de M. Whelan.

Le 2014 Pièces inconnues L’épisode qui se déroule à Moscou et à Saint-Pétersbourg s’ouvre sur des images de manifestations anti-Poutine alors que la voix de Bourdain peut être entendue en disant : [Putin]. Ils semblent ressentir pour lui ce que les New-Yorkais ressentaient pour Giuliani : c’est peut-être un fils de pute, mais il est notre Fils de pute. »

L’animateur de télévision bien-aimé s’est suicidé à l’âge de 61 ans en juin 2018 alors qu’il tournait l’émission de CNN en France.

Bourdain à propos de Poutine : « Il m’apparaît comme un homme d’affaires – un homme d’affaires avec un ego »

À Moscou, Bourdain est apparu dans le programme avec le producteur de télévision russe Zamir Gotta.

« Ma perception de Poutine ? Tu veux vraiment l’entendre ? demanda Bourdain. « Un ancien cadre intermédiaire dans une grande entreprise. Court. Je pense que c’est très important – bref – qui s’est retrouvé maître de l’univers. Et comme beaucoup de personnes de petite taille, si vous l’énervez, de mauvaises choses vous arrivent. Il aime beaucoup enlever sa chemise. Il m’apparaît comme un homme d’affaires – un homme d’affaires avec un ego. D’accord, il est comme Donald Trump – mais plus court.

En 2018, Bourdain a déclaré La bête quotidienne qu’il a demandé à Nemtsov : « ‘Tu n’es pas concerné ? Les ennemis de Vladimir Poutine, de mauvaises choses leur sont arrivées », et il a ri et a dit:« Ce serait trop embarrassant. Je suis trop important. Je suis une personnalité publique. On peut se demander si c’était dans l’esprit de quelqu’un alors qu’ils l’ont abattu à peu près sur la pelouse du Kremlin.

« Ce n’est pas comme s’ils ne le faites pas veux-tu savoir qui a fait ça, tu sais? Quand ils tuent quelqu’un avec du gaz neurotoxique ou du polonium radioactif dans le centre de Londres, ils veulent que vous sachiez qui l’a fait. C’est tout l’intérêt », a-t-il ajouté, faisant référence à l’assassinat d’Alexandre Litvinenko en 2006.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était autorisé à revenir, M. Bourdain a déclaré: «Je suis autorisé à revenir, mais je vais vous dire honnêtement – ​​j’hésite à y aller. J’hésite à aller pas nécessairement du point de vue de la sécurité personnelle, mais je ne veux pas d’une caméra sur moi quand je suis assis sur les toilettes, et je dois penser aux personnes avec qui je m’associe.

« Avec Nemtsov, nous avons approché quatre ou cinq restaurants différents et quand ils ont découvert que je dînais avec Nemtsov, ils ont annulé la scène. Ils ne voulaient pas nous toucher avec une perche de 10 pieds », a-t-il ajouté. « Je suis donc sûr que je pourrais aller en Russie, faire un show, revenir et dire ce que je veux sur Poutine et sur la Russie, mais les gens qui m’ont fait confiance et qui apparaissent devant la caméra avec moi, leur situation en arrière La Russie est peut-être plus précaire parce qu’elle a participé à l’émission avec moi.

La fin de cet épisode de 2014 est moins prophétique, compte tenu de la forte réponse de l’Occident à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de la défense acharnée des Ukrainiens.

Dans une voix off, M. Bourdain parle de l’annexion par la Russie en 2014 de la péninsule ukrainienne de Crimée et de la faible réponse de l’Occident à l’époque : « Le monde n’a rien fait. Cela ne fera rien. Comme Vladimir le savait bien. Il gagne. Encore. »