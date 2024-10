Travis, la mère de Jason Kelce, Donna Kelce, réfléchit au mariage d’Ed Kelce

Donna Kelce dit qu’elle et Taylor Swift ont passé le « meilleur moment » aux jeux de Travis Kelce (exclusif)

Donna Kelce partage un aperçu rare de son mariage passé.

La maman de l’ancien centre des Eagles de Philadelphie Jason Kelce et l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce a expliqué franchement pourquoi elle avait choisi de rester mariée à son ex-mari Ed Kelce depuis des années.

« Mon mari et moi savions que notre mariage ne fonctionnait pas, mais nous sommes restés ensemble pour les enfants », a expliqué Donna dans son message. Charme Article de couverture des Femmes de l’année. « Notre relation était très amicale. Nous pourrions donc faire cela et nous assurer que leur vie était aussi normale que possible. Mais sur ce point, je suis resté immobile pendant plusieurs années jusqu’à ce que je puisse avancer par moi-même.

L’homme de 71 ans a déclaré qu’elle avait travaillé tout au long de l’adolescence des stars de la NFL pour aider à subvenir aux besoins de sa famille.

«J’étais banquier commercial pour une banque dans plusieurs États différents. Je voulais aller de l’avant. J’ai travaillé vraiment très dur. J’étais l’un des principaux soutiens de famille », a-t-elle expliqué. « Et je pense qu’il est important que les enfants voient qu’une femme peut faire ce qu’elle veut, mais moi aussi je suis restée immobile. »