Un soldat américain qui a été libéré le mois dernier après avoir fui la Corée du Sud voisine vers ce pays communiste isolé a été inculpé par l’armée de désertion et d’autres chefs d’accusation, selon des documents obtenus par NBC News.

Pvt. Travis King, 2e classe, 23 ans, a été expulsé par la Corée du Nord fin septembre et placé en détention par les États-Unis en Chine, avaient alors indiqué des responsables. Sa libération est intervenue deux mois après avoir traversé en courant la frontière fortifiée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, où il était stationné.

Il est inculpé de huit chefs d’accusation, selon l’acte d’accusation, dont désertion liée à sa fuite vers la Corée du Nord. D’autres impliquent la pédopornographie et les frappes contre d’autres militaires.

Pvt. Travis King de 2e classe. via Carl Gates

Deux des huit chefs d’accusation concernent la sollicitation d’une personne sur Snapchat pour qu’elle produise de la pornographie juvénile et la possession d’une vidéo de ce qui semble être un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, indique le document d’accusation.

D’autres incluent quitter des bases militaires sur ordre de ne pas le faire, frapper d’autres militaires et mentir à un responsable militaire sur l’endroit où il se trouvait l’année dernière, selon le document.

King a été transféré mercredi de la base commune de San Antonio, où il était en cours de réintégration, à Fort Bliss et un commandant militaire a signé une ordonnance l’engageant à une détention provisoire, a déclaré l’un de ses avocats.

L’équipe juridique de King estime qu’il s’agit d’une erreur et une audience qui aura probablement lieu la semaine prochaine déterminera s’il reste confiné, a déclaré Franklin D. Rosenblatt, avocat principal de l’équipe juridique de King et professeur adjoint à la faculté de droit du Mississippi College.

« Nous demandons aux gens d’être justes à ce sujet et de ne pas porter de jugement », a déclaré Rosenblatt, qui a représenté Bowe Bergdahl, l’ancien soldat de l’armée américaine qui a plaidé coupable de désertion après avoir quitté son poste en Afghanistan en 2009 et avoir été capturé par les talibans.

« Je pense que nous devons simplement faire preuve d’une grande prudence lorsque nous prenons des personnes qui reviennent de captivité et décidons que nous allons simplement leur lancer le livre et les mettre en détention provisoire », a-t-il déclaré.

King a traversé la zone démilitarisée, qui sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud, le 18 juillet.

Il avait été libéré plus tôt ce mois-là d’une prison sud-coréenne et était escorté par l’armée jusqu’à l’aéroport international d’Incheon, où il devait rentrer aux États-Unis et faire face à d’éventuelles mesures disciplinaires supplémentaires.

Au lieu de monter dans un avion, il a rejoint un groupe de touristes en direction de la zone de sécurité commune le long de la DMZ, avait déclaré à l’époque un haut responsable de l’administration. À un moment donné, il s’est séparé du groupe et a traversé la frontière en courant « volontairement et sans autorisation », a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

Dans une déclaration écrite jeudi, sa mère, Claudine Gates, a déclaré qu’elle aimait son fils et qu’elle s’inquiétait de sa santé mentale.

« En tant que mère, je demande que mon fils bénéficie de la présomption d’innocence », a-t-elle déclaré.

« Une mère connaît son fils et je crois que quelque chose est arrivé au mien pendant qu’il était déployé », a-t-elle ajouté.