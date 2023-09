Travis King, soldat américain entré en Corée du Nord, de nouveau détenu par les Américains

Le soldat de l’armée américaine Travis King, qui avait traversé la frontière nord-coréenne en juillet, a été remis aux autorités américaines, selon deux responsables américains.

La Corée du Nord expulse King : La Corée du Nord a annoncé sa décision d’« expulser » Roi, 23 ans, après avoir terminé une enquête et quelques heures seulement avant qu’il soit confirmé qu’il était de nouveau détenu aux États-Unis. Selon les médias d’État nord-coréens, King aurait admis être entré illégalement dans le pays et raisons citées comme « un ressentiment contre les mauvais traitements inhumains et la discrimination raciale au sein de l’armée américaine ».

Des responsables américains ont déclaré que King avait été transféré aux États-Unis via la Chine, le Presse associée signalé.

Franchir la ligne : Roi franchi la ligne de démarcation militaire depuis la Corée du Sud vers la Corée du Nord sans autorisation lors d’une visite de la zone commune de sécurité à l’intérieur de la zone démilitarisée le 18 juillet. Il a tenté d’entrer dans une installation avant d’être emmené par des gardes nord-coréens.

Plus de NextShark : Fukushima explique : Pourquoi le Japon rejette dans la mer plus d’un million de tonnes d’eau radioactive traitée

Allégations d’agression antérieures : Avant son entrée en Corée du Nord, King avait été confronté à allégations d’agression en Corée du Sud, où il a passé près de sept semaines dans un centre de détention et devait être retiré de l’armée. Le jour de son entrée en Corée du Nord, King était censé embarquer sur un vol à destination du Texas. Cependant, il aurait quitté l’aéroport de lui-même après avoir été relâché par des escortes militaires à un point de contrôle de sécurité.

Le mois dernier, la Corée du Nord a déclaré que King avait cherché refuge dans son pays. à cause de la désillusion avec ce qu’il percevait comme une « société américaine inégale ».

Outil de propagande : Les responsables américains ont contacté la Corée du Nord par divers canaux au sujet de King, mais Pyongyang n’a pas engagé de négociations diplomatiques. Les États-Unis auparavant exprimé son inquiétude que la Corée du Nord pourrait utiliser King comme outil de propagande ou monnaie d’échange. Cependant, l’emplacement de King, ses conditions de détention et son état de santé n’étaient pas clairs pendant son séjour en Corée du Nord.

Plus de NextShark : La police recherche le suspect qui a tiré sur le propriétaire d’un restaurant de Houston, près de Chinatown

Réaction de la famille King : Jonathan Franks, porte-parole de la mère de King, Claudine Gates, a déclaré dans un communiqué déclaration: « MS. Gates sera éternellement reconnaissant envers l’armée américaine et tous ses partenaires interinstitutions pour leur travail bien fait. Dans un avenir prévisible, la famille demande le respect de l’intimité et Mme Gates n’a pas l’intention de donner des interviews.

Vous appréciez ce contenu ? En savoir plus sur NextShark !

La nouvelle chanson de Baby Shark pourrait vous protéger du COVID-19

Un homme recherché pour agression sexuelle en plein jour sur une femme le dimanche de Pâques dans la Bay Area