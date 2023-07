Travis King photographié avec des touristes quelques instants avant de fuir en Corée du Nord alors que les États-Unis se bousculent pour obtenir des réponses sur le sort du soldat

Le soldat de l’armée américaine Travis King a été photographié aux côtés d’un groupe de touristes quelques instants avant de fuir en Corée du Nord.

King, 23 ans, a été arrêté mardi après avoir fait une aventure risquée et non autorisée dans la dictature de Kim Jong-un lors d’une visite organisée dans la zone démilitarisée (DMZ).

Le soldat américain Travis T. King porte une chemise noire et une casquette noire dans le coin gauche Crédit : Reuters

Le soldat privé de 2e classe effectuait une visite d’orientation de la zone de sécurité conjointe (JSA) à la frontière entre les deux Corées lorsqu’il a sprinté de manière inattendue à travers la frontière fortement fortifiée alors que d’autres avaient l’air sous le choc, selon l’Associated Press.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a confirmé que le soldat de 23 ans, qui a rejoint l’armée américaine en 2021, « volontairement et sans autorisation » est entré en Corée du Nord.

« Nous pensons qu’il est en détention (nord-coréenne) et nous surveillons et enquêtons donc de près sur la situation et travaillons pour informer les proches du soldat », a ajouté Austin.

