Travis King: le passage illégal de la frontière par un soldat américain en Corée du Nord est confondu avec une cascade TikTok par un touriste | Nouvelles du monde

Une touriste qui a vu un soldat américain franchir la frontière nord-coréenne a déclaré qu’elle avait d’abord pensé que cela faisait partie d’une cascade TikTok.

Le soldat de deuxième classe Travis T King aurait fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de l’armée américaine lorsqu’il est entré dans le pays secret, ont déclaré des responsables américains.

Sarah Leslie, de Nouvelle-Zélande, faisait partie du même groupe que le soldat de 23 ans.

Elle a dit qu’il avait quitté le groupe alors que leur marche autour de la zone de sécurité commune (JSA) de la zone démilitarisée (DMZ) de 160 milles séparant la Corée du Nord et la Corée du Sud touchait à sa fin.

« Nous avions passé la matinée à examiner diverses choses dans la DMZ et l’après-midi, nous sommes allés dans la JSA et avons eu une visite de la configuration dans cette zone, où Corée du Nord et la Corée du Sud ont tenu des réunions », a-t-elle déclaré à Sky News.

« Il y a un certain nombre de bâtiments qui chevauchent la frontière – ils sont peints en bleu vif. Nous avons jeté un coup d’œil autour de ces bâtiments.

« Ensuite, nous étions partis et nous traînions en quelque sorte sur le tarmac entre ces bâtiments et un bâtiment plus grand du côté sud-coréen.

La touriste Sarah Leslie a vu un soldat américain traverser la frontière nord-coréenne





« Les gens ne faisaient pas vraiment grand-chose, ils prenaient juste des photos et parlaient et ce genre de choses. J’ai remarqué un gars qui courait très, très vite vers la partie nord-coréenne.

« Je pensais que c’était une sorte de truc stupide qu’il faisait pour TikTok ou quelque chose comme ça. Je pensais que c’était une chose incroyablement stupide à faire dans un endroit comme ça.

« Il n’a tout simplement pas ralenti et ne s’est pas arrêté. Il y avait des soldats qui nous surveillaient – ils ont crié.

Elle a poursuivi: « Ils l’ont poursuivi, mais il allait si vite et il était si près de la frontière qu’ils n’ont pas pu le rattraper. »

D’autres personnes du groupe de touristes étaient « assez confuses » et ont fait irruption dans un bâtiment du côté sud-coréen. Ils ont été emmenés « assez rapidement » dans un lieu situé à l’extérieur de la zone de sécurité commune.

« Ce n’était pas quelque chose que je pensais arriver. À l’époque, j’avais très peur. »

Mme Leslie a déclaré que le soldat s’était comporté normalement pendant la visite et avait acheté un chapeau dans une boutique de souvenirs à proximité.

« J’ai remarqué qu’il semblait être seul, mais il y avait quelques autres personnes qui étaient également seules. La plupart des gens étaient de la famille et des amis, dans un groupe.

« J’ai entendu quelqu’un d’autre dire qu’il était assis près de lui ou avec lui et qu’il était très silencieux », a-t-elle déclaré.

Mme Leslie a déclaré qu’elle ne savait pas si M. King était un ajout tardif à la tournée, mais qu’elle devait fournir les détails de son passeport quatre jours à l’avance.

La mère de M. King a déclaré à ABC News qu’elle était choquée d’apprendre que son fils était en Corée du Nord et dit qu’elle vient de « veut que son fils rentre à la maison« .

Le soldat s’est enfui en Corée du Nord un jour après avoir été censé se rendre dans une base aux États-Unis.

Il devait retourner à Fort Bliss, au Texas, où il aurait pu faire face à une discipline militaire supplémentaire et être renvoyé du service.

Il a été escorté jusqu’à la douane mais a quitté l’aéroport de Corée du Sud avant de monter dans son avion. On ne savait pas comment il avait passé les heures avant de rejoindre la tournée et de traverser la frontière.

Des informations en Corée du Sud indiquent qu’il a été libéré de prison le 10 juillet après avoir purgé deux mois pour voies de fait.

Des soldats sud-coréens montent la garde lors d'une tournée médiatique dans la zone de sécurité commune de la zone démilitarisée (DMZ) dans le village frontalier de Panmunjom à Paju, en Corée du Sud



Des documents judiciaires montrent qu’en février, un tribunal a infligé à King une amende de cinq millions de won sud-coréens (3 065 £) après avoir été reconnu coupable d’avoir agressé une personne non identifiée et d’avoir endommagé un véhicule de police à Séoul en octobre dernier.

La décision a déclaré que King avait également été accusé d’avoir frappé un homme de 23 ans dans une boîte de nuit de Séoul, bien que le tribunal ait rejeté cette accusation parce que la victime ne voulait pas que King soit puni.

On ne sait pas combien de temps les autorités nord-coréennes détiendront le soldat, mais les analystes ont déclaré que l’incident pourrait être une propagande précieuse pour le pays isolé.

La Corée du Nord est restée silencieuse sur la détention de King, qui est le premier Américain détenu là-bas depuis près de cinq ans.

Les États-Unis interdisent à leurs citoyens d’entrer en Corée du Nord – l’État totalitaire dirigé par Kim Jong Un où des millions de personnes vivent dans la faim et la pauvreté.

Mercredi, la Corée du Nord a testé deux missiles balistiques dans la mer en signe de protestation apparente contre le déploiement d’un sous-marin nucléaire américain en Corée du Sud pour la première fois depuis des décennies.