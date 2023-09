Travis King de nouveau détenu aux États-Unis après avoir été détenu en Corée du Nord

Le soldat Travis King est sur le chemin du retour vers les États-Unis après une diplomatie à enjeux élevés et une sortie inhabituelle de Corée du Nord. Le soldat en service actif était détenu en Corée du Nord depuis plus de deux mois après avoir fui les escortes militaires vers le pays. Andrea Mitchell de NBC News rapporte. De plus, Lester Holt s’entretient avec le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, au Pentagone, alors que la nouvelle éclate.27 septembre 2023