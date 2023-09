Travis Kelce supplie son coéquipier des Chiefs Chris Jones de mettre fin à sa résistance : « Nous avons besoin de vous »

La star des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, implore son compatriote All-Pro Chris Jones de mettre fin à sa résistance, que le plaqueur défensif a menée tout au long du camp d’entraînement et jusqu’aux préparatifs du match d’ouverture de l’équipe la semaine prochaine contre Detroit.

Sur son podcast « New Heights » Avec son frère, Kelce a immédiatement déformé son visage en un froncement de sourcils à cause de son sourire habituel et a pris un ton désespéré. Jones entame la dernière année de son contrat de quatre ans de 80 millions de dollars et recherche un accord à long terme qui ferait de lui le deuxième plaqueur défensif le mieux payé de la ligue.

« Chris, tu me fais vraiment peur, mec, » dit Kelce. « Pouvez-vous s’il vous plaît revenir ? Je ne comprends pas. Vous devez savoir quelque chose que je ne sais pas parce que je ne comprends tout simplement pas. Je veux vraiment avoir une autre bague du Super Bowl avec toi, frère. C’est moi qui négocie. avec toi pour revenir jouer au football pour les Chiefs. »

« S’il vous plaît, nous avons besoin de vous. Nous avons vraiment besoin de vous. »

Kelce a ensuite précisé qu’il ne connaissait aucun détail sur les négociations entre le camp de Jones et l’équipe, car il reste en dehors des négociations contractuelles qui ne l’impliquent pas directement. Le double champion du Super Bowl a exprimé sa satisfaction concernant son propre contrat amical plus tôt cette intersaison, affirmant qu’il valorise plus la victoire que d’essayer de renégocier son accord à ce stade.

Après une longue période de peu de communication entre les Chiefs et les représentants de Jones, le directeur général Brett Veach a déclaré cette semaine que les pourparlers avaient repris. Veach a même déclaré qu’il avait « tout à fait bon espoir » que Jones se présenterait aux Chiefs à temps pour être disponible pour le match d’ouverture de jeudi contre les Lions au stade Arrowhead.

Mais le temps presse. Le personnel d’entraîneurs des Chiefs a commencé les préparatifs pour la semaine de match vendredi, et la majeure partie de leur plan de match sera présenté lors des entraînements de dimanche et de lundi avant un entraînement plus léger mardi.

L’entraîneur des Chiefs, Andy Reid, a été interrogé vendredi sur la résistance de Jones et si cela pourrait entraîner des dissensions dans les vestiaires.

« Écoutez, chacun prend ses propres décisions », a répondu Reid. « C’est comme ça dans la vie. C’est comme ça dans le football. Certains gars le font d’une manière. Certains gars le font d’une autre manière. Chris a choisi de suivre cette voie; d’autres gars ont choisi de conclure leurs accords et entrez et jouez. Je ne suis pas ici pour critiquer d’une manière ou d’une autre.

Les Chiefs pourraient certainement utiliser Jones sur le terrain. Le plaqueur défensif de 29 ans a réussi 15,5 sacs la saison dernière pour mener une course de passes par ailleurs modeste, aidant Kansas City à remporter son deuxième trophée Vince Lombardi au cours des quatre dernières années.

« Il est actuellement le meilleur joueur défensif de la ligue », a ajouté Kelce. « Il mérite tout l’argent du monde. »

Parce qu’il est sous contrat, Jones a accumulé des millions d’amendes pendant son maintien. Cela comprend 50 000 $ pour chaque jour manqué lors d’un minicamp et d’un camp d’entraînement obligatoires, des bonus et des chèques de match d’environ 1,1 million de dollars chacun.

Interrogé par un fan sur les réseaux sociaux combien de temps il était prêt à tenir, Jones a répondu « Semaine 8 », ce qui serait la dernière à laquelle il pourrait arriver pour gagner une saison accumulée. Lorsqu’on lui a dit que ce serait une lourde facture, Jones a répondu : « Je peux me le permettre. »

Pourquoi Chris Jones menace de s’absenter jusqu’à la semaine 8 est une excellente nouvelle pour les Chiefs

Jason Kelce, quant à lui, espère que Jones pourra rester absent encore plus longtemps – jusqu’à ce que les Chiefs affrontent les Eagles lors d’un match revanche du Super Bowl LVII au cours de la semaine 10, ce qui permettrait au centre vétéran de Philadelphie d’éviter de s’aligner face à Jones.

« Chris, ne les laisse pas te faire ça », a dit Jason en plaisantant, alors que Travis protestait. « Vous devez tenir bon, mon homme, pour tous les autres plaqués défensifs de la NFL. … Vous devez rester [out] grâce au moins au match des Eagles, alors vous pourrez revenir.

« Je pense que c’est le bon moment. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

