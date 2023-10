Travis Kelce serait « tellement amoureux » de Taylor Swift – Hollywood Life

Crédit d’image : Pool/ABACA/Shutterstock / Anthony Harvey/Shutterstock 2 fichiers

Travis Kelce semble avoir des sentiments sérieux pour Taylor Swift. « Taylor ne ressemble à personne avec qui Travis est sorti auparavant », a déclaré une source. PERSONNES pour un reportage du lundi 16 octobre. « C’était très inattendu pour ses amis, mais il est tellement amoureux d’elle et très, très heureux. » L’initié a en outre expliqué les adorables débuts de leur relation naissante. « Certaines personnes pensaient qu’il plaisantait à propos du bracelet et qu’il avait le béguin pour elle plus tôt cet été, mais il était sérieux à ce sujet », ont-ils poursuivi.

Leurs amis ont révélé que le nouveau couple « passe un bon moment à faire connaissance » et a même « présenté certains de leurs amis » – cela peut inclure Bretagne Mahomesavec qui Taylor aurait cliqué et développé une amitié après avoir passé du temps ensemble aux matchs des Chiefs.

« Tout le monde s’entend bien et voit à quel point ils s’amusent ensemble », auraient-ils partagé avec le média. « Ils forment un couple très mignon. »

Les commentaires de la source surviennent après que Taylor et Travis ont été aperçus en train de faire leurs valises sur le PDA lors d’un rendez-vous amoureux à New York, après leur apparition sur Saturday Night Live. C’était leur deuxième rendez-vous en deux soirées, et faisait suite à plusieurs apparitions de Taylor à Kansas City pour soutenir les matchs des Chiefs de Travis.

Et même si les sentiments de Travis à l’égard du chanteur semblent avoir été bien établis, une autre source affirme que Taylor pense que le côté serré est « sexy ». « Ils le prennent au jour le jour, mais elle a de grands espoirs », a déclaré un ami. Nous chaque semaine pour un rapport du 4 octobre. «Elle aime que ce soit un gars normal et sympa. Il est terre-à-terre et n’est pas affecté par la célébrité. Elle pense aussi qu’il est sexy.

Et Travis, selon la deuxième source, ne pourrait pas être plus heureux avec sa nouvelle petite amie. « Travis est complètement séduit », ont-ils déclaré au média.

Travis est déjà sorti avec Maya Benberry, Kayla Nicoleet Salle Zouri. Taylor a entretenu des relations très médiatisées avec Joe Jonas, Taylor Lautner, Jake Gyllenhaal, Harry Styleset Joe Alwynentre autres.