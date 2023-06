Travis Kelce se rachète avec une frappe du premier lancer avant le match des Royals

Travis Kelce a apparemment travaillé sur son tangage.

L’ailier rapproché vedette des Chiefs de Kansas City est devenu viral en avril lorsque son premier lancer de cérémonie avant un match des Cleveland Guardians a été cloué dans la terre et a rebondi sur le marbre. Patrick Mahomes, qui est également actionnaire minoritaire des Kansas City Royals, s’est beaucoup amusé aux dépens de son coéquipier, mais a également demandé aux Royals de faire sortir Kelce pour un premier lancer et une chance de rachat.

Deux mois après s’être embarrassé devant les Gardiens de sa ville natale, Kelce a livré lundi une frappe parfaite au stade Kauffman.

Peut-être que le premier lancer de Kelce en avril était une aberration. Le huit fois Pro Bowler a écrasé les circuits aux côtés de la superstar des Yankees de New York, Aaron Judge, peu de temps après.

Bien sûr, Kelce se débrouille très bien dans son travail de jour en tant que cible principale de Mahomes et élément crucial d’une équipe des Chiefs qui a remporté deux Super Bowls au cours des quatre dernières saisons de la NFL.

