Travis Kelce rougit quand Jason mentionne ses « sentiments » pour Taylor Swift – Hollywood Life

Travis Kelce ne pouvait s’empêcher de rougir après son frère, Jason, a fait référence à ses « sentiments » pour Taylor Swift sur leur podcast, Nouvelles hauteursle mercredi 4 octobre. Tout en expliquant à quel point la couverture médiatique de la NFL s’est déplacée vers le chanteur « Anti-Hero », Jason a demandé à son jeune frère de mettre ses sentiments de côté, mais la star des Chiefs de Kansas City a ri.

Jason a abordé la question de savoir si les projecteurs sur Taylor ont détourné l’attention du football sur le terrain. « Est-ce que la NFL en fait trop ? Quelle est votre opinion honnête ? Oubliez vos sentiments pour Taylor. Quelle est votre opinion honnête sur la façon dont la NFL traite les célébrités lors des matchs ? » il a dit. Comme Jason a mentionné Taylor, Travis rougit un peu et rigola.

Jason : Enlevez vos sentiments pour Taylor (en ce qui concerne la NFL pour l’avoir fait) Travis : *rire et rougir du béguin pour un écolier* pic.twitter.com/0tQz3NEWc0 — version de Kat, #1 ivy stan. (@katcsversion) 4 octobre 2023

En plus de son rougissement, Travis a déclaré qu’il pensait que toute l’attention portée aux célébrités était amusante, mais il était d’accord lorsque Jason a déclaré que la NFL « exagérait » tous les tirs. « Je pense que c’est amusant quand ils montrent qui était présent au match. Je pense que cela apporte un petit plus à l’ambiance. Cela apporte un petit plus à ce que vous regardez », a-t-il déclaré. « Ils en font un peu trop, surtout [with] ma situation. Je pense qu’ils essaient juste de s’amuser avec ça.

En fin de compte, Jason a expliqué qu’il pensait que la NFL avait besoin d’une stratégie un peu différente en termes de concentration sur les stars, notant comment la NBA couvre les célébrités lors des matchs. « Je pense simplement que la NFL n’est pas habituée à ce que des célébrités viennent aux matchs », a-t-il déclaré. « La NFL dit : ‘Regardez toutes ces célébrités de premier plan au match !’ Continuez à les montrer ! Montre lui! Montre lui!’ Mec, écoute. Vous leur montrez une fois, faites-leur savoir qu’ils sont là. Peut-être qu’après un touché, vous en obtenez un petit extrait, mais vous ne pouvez pas en abuser. Les gens sont là pour regarder le match. »

Avant d’en discuter avec son frère, Travis a admis qu’il était très surpris de l’énorme couverture médiatique dont sa romance avec Taylor avait fait l’objet dans les médias. À la poursuite avec Chase Daniels et Trey Wingo podcast. « Je n’en avais aucune idée [our relationship would cause such a buzz], mais vous ne pouvez pas non plus me dire que quelqu’un d’autre l’a fait », a-t-il déclaré. « Mais je ne peux pas non plus être en colère contre la façon dont tout cela s’est déroulé. »

Taylor a soutenu Travis et les Chiefs alors qu’ils affrontaient les Jets de New York le dimanche 1er octobre. C’était le deuxième match auquel elle assistait après que des rumeurs selon lesquelles elle sortait avec l’ailier rapproché aient fait surface. Elle a apprécié le jeu avec des amis célèbres et la mère de Travis et Jason, Donna Kelce.