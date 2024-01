Travis Kelce révèle que Taylor Swift et lui se fréquentaient depuis un mois avant qu’elle ne se rende à son premier match des Chiefs contre les Bears en septembre et dit que leur relation “est une belle chose”.

Par Alastair Talbot pour Dailymail.Com





La star de 34 ans de la NFL a également confirmé qu’il ne serait pas aux Grammy’s avec Taylor.

Il lui a fait un joli cri sur son podcast – New Heights – mercredi également

DailyMail.com fournit toutes les dernières nouvelles sportives internationales







Travis Kelce a révélé que lui et Taylor Swift se fréquentaient depuis un mois avant sa première apparition à un match des Chiefs contre les Bears de Chicago en septembre, alors qu’il décrivait sa relation avec la pop star comme une “belle chose”.

L’ailier rapproché de 34 ans a fait une apparition au Pat McAfee Show d’ESPN mercredi avant de s’envoler pour Las Vegas pour les préparatifs du Super Bowl, quatre jours plus tard.

Kelce avait déjà déclaré à McAfee – un ancien parieur des Colts – qu’il ne pourrait pas fouler le tapis rouge aux Grammy’s à Los Angeles avec Taylor dimanche, et lorsqu’on lui a demandé si lui et Taylor s’étaient connus avant la première vue d’elle à Arrowhead Stadium, il y a quatre mois, le numéro 87 des Chiefs a confirmé que c’était le cas.

“Jusqu’à présent, nous nous connaissions depuis près d’un mois”, a déclaré Kelce.

“Ce n’était pas à l’improviste:” Hé, viens au match. “

Apparaissant mercredi à l’émission Pat McAfee d’ESPN, Travis Kelce rayonnait à propos de Taylor.

Travis et Taylor ont haussé les sourcils avec leur baiser sur le terrain après le match pour le titre de l’AFC

Tout en réfléchissant à la haine et aux critiques des fans au début de sa relation avec Taylor, qui a commencé l’été dernier, Kelce – double champion du Super Bowl – a préféré garder une vision simple de l’amour.

“C’est une belle chose, n’est-ce pas”, a-t-il déclaré à propos de sa romance avec le chanteur. « Et j’espère que tout le monde réalise que nous sommes deux personnes dans une relation qui se soutiennent et s’amusent. Ce n’est rien de plus que ça.

« Dans la mesure où le monde veut peindre le tableau et faire de nous l’ennemi, nous nous amusons simplement avec cela. Et nous nous amusons simplement avec ça. Nous en profitons simplement.

“Effectivement, j’adore quand Taylor vient me soutenir et apprécie le jeu avec la famille et les amis. Ça a été une année merveilleuse, mec.

Kelce a également exprimé sa joie d’avoir Taylor dans le train des Chiefs en direction du Super Bowl. Comme si cela ne ressortait pas de leur baiser sur le terrain après le match pour le titre de l’AFC.

Taylor applaudissait depuis une suite au Arrowhead Stadium en septembre alors que les Chiefs affrontaient les Bears

Dans le dernier épisode de leur podcast “New Heights”, l’ailier rapproché des Chiefs et son frère, le centre des Eagles Jason Kelce, ont plaisanté sur le fait que le 12 fois lauréat d’un Grammy était arrivé juste au bon moment, c’était à l’automne. le début de la saison de football.

“Merci au nouveau membre du Chiefs Kingdom, Swift, qui a officiellement atteint le Super Bowl au cours de sa première année”, a déclaré Jason Kelce dans le podcast publié mercredi, avant que Travis n’ajoute en riant: “Criez à Tay. Merci d’avoir rejoint l’équipe.

Reste à savoir si Swift se rendra au Super Bowl contre les 49ers le 11 février à Sin City.

Swift devrait reprendre sa tournée Eras la semaine prochaine avec quatre spectacles à Tokyo. La finale est prévue samedi soir et devrait se terminer vers 22 heures, heure locale, soit vers 5 heures du matin à Las Vegas. Si elle prenait un avion privé entre les deux villes, Swift pourrait parcourir la distance en 12 heures environ, ce qui lui laisserait suffisamment de temps pour se rendre au stade Allegiant avant le coup d’envoi.