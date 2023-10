L’histoire d’amour Travis Kelce-Taylor Swift ne semble pas s’arrêter de si tôt. Les deux hommes sont apparus ensemble pour l’after-party du « Saturday Night Live » à New York ce week-end après avoir fait des apparitions séparées dans l’émission humoristique, quelques jours seulement après le troisième voyage de Swift à l’un des matchs de Kelce au cours du mois dernier alors que les Chiefs battaient les Broncos. sur Football du jeudi soir.

Les rumeurs positives continuent de circuler sur leur relationet Kelce aurait récemment déménagé dans des maisons de la région de Kansas City afin d’avoir plus d’intimité. Il aurait également l’intention de rejoindre Swift en Amérique du Sud. pendant la semaine de congé des Chiefs en novembre, lorsque Swift donne le coup d’envoi de la partie internationale de son « Eras Tour ».

Mais il y a une chose que Swift a fait qui a « terrifié » Kelce, a-t-il révélé dans un épisode récent du podcast « New Heights » qu’il co-anime avec son frère, le centre des Eagles de Philadelphie et son compatriote Pro Bowler Jason Kelce : rencontrer et parler avec leur père. , Ed Kelce.

« Taylor Swift parle à papa. Tu connais papa comme je connais papa », a déclaré Travis Kelce.

« En fait, il ne devrait pas parler à Taylor Swift », a répondu Jason en riant.

« C’est une conversation terrifiante », a déclaré Travis. « Je me sentais mal. »

« Si vous voyez papa parler à quelqu’un et que vous n’entendez pas ce qui se passe, qui sait où va cette conversation ? » Jason a dit.

Les deux hommes ont précisé plus tard qu’ils s’amusaient simplement à piquer leur père, « le meilleur père du monde ». Ils ont également apprécié qu’il partage une partie de la vedette aux côtés de son ex-femme Donna Kelce, la mère des garçons, avec qui Swift a souvent été vu à chacun des matchs de Travis.

Travis a également révélé de manière hilarante que grâce à Donna, il était souvent un « enfant en laisse » grandir en raison de la fréquence à laquelle il se perdait.

Les frères ont également révélé qu’Ed Kelce avait commencé à écouter la musique de Swift et à la « gonfler ».

« On dirait qu’ils passaient un bon moment », a déclaré Jason. « C’était génial à voir. »

Travis Kelce a admis qu’il se sentait parfois protecteur lors d’un rendez-vous et aurait même parfois dit à l’équipe de sécurité de Swift que le All-Pro « le prendrait à partir de maintenant ».

« J’ai l’impression que chaque fois que j’ai un rendez-vous, j’ai toujours le sentiment d’être un homme dans la situation », a déclaré Kelce. « Je suis protecteur, oui, bien sûr. Il faut toujours avoir ce sentiment ou cette conscience de soi, je suppose. »

Mais il a également insisté sur le fait qu’il appréciait la sécurité de Swift et a nié avoir poussé l’un d’eux après qu’une vidéo de lui le faisant soi-disant soit devenue virale.

« Je ne l’ai pas poussé. J’ai posé ma main sur le dos du monsieur pour lui faire savoir que j’étais derrière lui », a déclaré Kelce. « Si je l’avais poussé, il se serait probablement retourné et m’aurait lancé un Tas. … ‘Bon monsieur, pouvez-vous m’excuser ? Je dois ouvrir la porte. Désolé, je suis juste derrière vous. Je ne veux pas vous surprendre. » Je sais que c’est votre travail d’éloigner les fous et si vous vous faites pousser par hasard dans le dos alors que vous vous tenez devant une porte, cela pourrait probablement être un peu alarmant.' »