Travis Kelce répond aux rumeurs de rencontres avec Taylor Swift – Hollywood Life

Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Travis Kelce *enfin* a répondu aux rumeurs selon lesquelles il sortait ensemble Taylor Swiftet la star de la NFL a joué très timidement.

«Je sais ce que vous, les écrivains, voulez entendre, et vous voulez en entendre davantage. Et je ne vais rien vous donner », a déclaré le joueur des Chiefs de Kansas City, 33 ans. André Siciliano lors d’une interview NFL+ le 15 septembre.

Le journaliste sportif a ensuite demandé à Travis de confirmer qu’il avait effectivement apporté un bracelet d’amitié avec son numéro de téléphone pour l’offrir à Taylor, 33 ans, lorsqu’il assistait à la tournée « Eras Tour » de l’icône pop.

« J’ai dit ce que j’ai dit. Et je pensais ce que j’ai dit quand je l’ai dit », a répondu le vainqueur du Super Bowl. « Vous savez quoi, c’est comme ça. Je ne vais pas parler de ma vie personnelle. Après avoir été poussé sur le sujet, Travis a mis fin à l’interview en plaisantant.

Le frère de Travis, Jason Kelce, a également été interrogé sur les spéculations sur la romance. Bien qu’il ait déclaré avoir « vu les rumeurs » concernant son frère, il ne pouvait pas les « commenter ».

« Je ne sais pas vraiment ce qui se passe là-bas. Je sais que Trav s’amuse, nous verrons ce qui se passera avec celui avec qui il finira », a déclaré Jason, 35 ans, lors d’une interview d’après-match le 14 septembre. « Tout le monde est amoureux de la vie amoureuse de Travis. Donc je ne sais pas vraiment ce qui se passe là-bas.

Les rumeurs sur Travis et Taylor ont tourbillonné après que l’ailier rapproché se soit dit « déçu » de ne pas avoir rencontré la chanteuse de « Blank Space » avant ou après son concert. « Elle ne rencontre personne, ou du moins elle ne voulait pas me rencontrer, alors je l’ai pris personnellement », a-t-il plaisanté lors d’une apparition sur le podcast « New Heights » en juillet.

Quant à Taylor, elle est très occupée en tournée depuis sa séparation d’avec Joe Alwyn. La nouvelle est tombée en avril selon laquelle les deux hommes avaient décidé de démissionner après six ans de vie commune. Le chanteur de « Style » a été brièvement lié au leader de The 1975 Matty Healy en mai, mais leur aventure s’est rapidement terminée.