Travis Kelce répond au discours d’acceptation de Taylor Swift aux VMA

Travis Kelce n’était pas présent aux VMA mais a montré son soutien de loin

Travis Kelce adore être le plus grand promoteur de sa petite amie Taylor Swift.

Après que Swift ait parlé avec enthousiasme de Kelce dans son discours d’acceptation des VMA mercredi soir, l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City a subtilement montré son appréciation en « aimant » une vidéo Instagram publiée par MTV, qui présentait l’hommage touchant de Swift.

Dans la vidéo, Swift, 34 ans, a accepté le prix de la vidéo de l’année à l’UBS Arena d’Elmont, New York, et a pris un moment pour remercier Kelce, également âgé de 34 ans, qui était notamment absent en raison d’engagements d’équipe.

« Une seule personne encourage @taylorswift plus fort que moi – et c’est @killatrav #VMAs », pouvait-on lire en légende de MTV, soulignant le rôle de soutien de Kelce.

La sensation pop internationale, qui est actuellement en pause dans sa carrière de chanteuse Tournée des époques — est montée sur scène pour exprimer sa gratitude, qualifiant Kelce de « petit-ami » pour la première fois publiquement.

« J’entendais toujours quelqu’un applaudir de l’autre côté du studio où nous tournions. [the Fortnight music video]”, a-t-elle partagé en tenant son trophée Moon Person.

Swift a ajouté : « Et cette personne était mon petit ami, Travis. Tout ce que cet homme touche se transforme en bonheur, en plaisir et en magie, et je veux le remercier d’avoir ajouté cela à notre séance photo, car je m’en souviendrai toujours. »

Bien que Kelce n’ait pas pu assister à la remise des prix en raison d’un entraînement avec les Chiefs avant leur prochain match contre les Bengals de Cincinnati, son geste de soutien a clairement montré qu’il encourageait Swift de loin.