Travis Kelce professe qu’il n’est pas Penny Pincher au milieu des rumeurs

Travis Kelce et Kayla-Nicole se sont officiellement séparés au milieu de rumeurs de radin qui ont continué à se battre contre l’extrémité serrée.

Le starter du chef a démenti les informations selon lesquelles sa petite amie de cinq ans aurait mis fin à leur relation parce qu’il l’obligeait à payer «la moitié de tout».

Mardi, le joueur de 33 ans a déclaré Le Pivot podcast,

« À quel point est-ce fou ? et a imploré les auditeurs de ne pas “acheter dans cette rue!”

Killer Trav a fourni plus d’informations,

Les hôtes Channing Crowder, Ryan Clark et Fred Taylor l’ont écouté attentivement pendant qu’il continuait,

“Elle avait une vie très stable financièrement et ce qu’elle faisait dans sa carrière. Tu dois être fou si tu penses que je ne l’ai jamais aidée ou que je ne lui ai jamais donné quelques dollars pour aller chercher de la nourriture ou qu’elle m’a donné de l’argent… Nous étions en couple depuis cinq ans. Cent dollars ici et cent dollars là-bas, on n’y a même pas pensé, ce qui est ridicule.