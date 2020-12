KANSAS CITY, Mo.: C’est une bonne chose que Travis Kelce ne passe pas beaucoup de temps sur des statistiques individuelles flashy.

En regardant le sien, Kelce ne donnerait pas beaucoup de temps pour autre chose.

Avec un record de huit attrapés pour 136 verges et un touché lors de leur victoire 22-16 contre les Broncos de Denver dimanche soir, le double All-Pro a éclipsé 1000 verges pour la cinquième saison consécutive. Il est devenu le 26e joueur de l’histoire de la NFL à avoir une séquence aussi longue et la seule fin serrée. Huit de ces joueurs font partie du Pro Football Hall of Fame.

Ce n’est que le début: il a reçu 1 100 mètres, la plupart pour une finition serrée en 12 courses; il a eu son 24e match de réception de 100 verges en carrière, le deuxième plus grand nombre dans l’histoire de la franchise; il a maintenant 82 attrapés et rejoint Tony Gonzalez et Jason Witten comme seuls bouts serrés à éclipser 80 prises au moins cinq fois en une saison.

C’est cool de suspendre son chapeau quand sa carrière est terminée, je suppose. J’essaie juste de gagner des matchs de football, a déclaré Kelce, dont les 45 touchés au cours de sa carrière équivalent à son coéquipier Tyreek Hill pour la cinquième place de l’histoire des Chiefs.

Tout ça, je ne suis pas le même ce match sans 10 autres gars sur ce terrain de football jouant leur queue et déplaçant le ballon sur le terrain, a poursuivi Kelce. Je crois fermement que les récompenses individuelles sont un peu surfaites dans ce jeu.

Peut-être que parfois ils le sont. Mais toutes ces excellentes performances sont également une grande raison pour laquelle les Chiefs ont une fiche de 11-1 pour la deuxième fois de l’histoire de la franchise, ont obtenu une place en séries éliminatoires et se sont engagés pour leur cinquième championnat AFC Ouest consécutif.

Il se fiche vraiment de la façon dont vous gagnez des matchs de football. Il veut juste gagner, a déclaré le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes. Il participera à chaque pièce. Il bloquera, il attrapera, il jouera chaque morceau. Si vous avez des gars qui sont si talentueux et qu’ils ne se soucient pas de qui remporte le succès, alors vous avez des gars avec qui vous pouvez gagner.

CE QUI FONCTIONNE

Mahomes sait aussi une chose ou deux sur les chiffres flashy. Il a lancé pour 318 verges et un score contre les Broncos, et a brisé une égalité avec Trent Green pour le record de franchise avec son 25e match d’au moins 300 verges. C’était son huitième cette saison seulement.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Avant la passe de touché de la deuxième mi-temps à Kelce, les Chiefs étaient à 0 pour 4 touchés dans la zone rouge, et leur séquence de sept voyages consécutifs sans touché datant de la semaine précédente contre Tampa Bay a été la plus longue de la ligue cette saison. . Les punitions, le manque d’exécution et l’incapacité de courir entre les plaqués étaient les coupables.

Je n’ai pas très bien fait dans la zone rouge, ce qui a donné aux gars une chance de rentrer, a déclaré l’entraîneur des Chiefs Andy Reid. Je vais revenir en arrière et travailler sur cette partie et mettre ces gars en position pour faire des pièces de théâtre.

STOCK

Sammy Watkins est toujours à la hauteur après une longue blessure aux ischio-jambiers, mais Demarcus Robinson a bien terminé le match de passes. Il a attrapé ses deux buts pour 39 verges contre Denver, et son parcours net et ses mains sûres sont une raison majeure pour laquelle il a poussé Mecole Hardman dans l’ordre hiérarchique.

STOCK EN BAS

La défense contre la course des Chiefs a cédé 131 verges à Melvin Gordon et 179 verges aux Broncos, ce qui leur a permis de donner le rythme pendant la majeure partie du match. C’était la huitième fois en 12 matchs qu’une équipe a couru au moins 100 mètres sur KC.

BLESSÉ

Le défenseur Antonio Hamilton et le secondeur Anthony Hitchens ont été secoués, mais tous deux ont mis fin au match.

NUMÉRO DE CLÉ

11 Non seulement les Chiefs se sont améliorés à 11-1, mais ils ont également battu les Broncos pour la onzième fois consécutive. La séquence qui remonte à la saison 2015 correspond à leur plus longue contre Denver, de 1964 à 1969.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Chiefs retourneront sur la route dimanche pour des matchs difficiles contre les Dolphins (8-4) et les Saints (10-2), puis clôtureront la saison avec des matchs à domicile contre les Falcons et les Chargers qui trébuchent.

