Travis Kelce ne cesse de « pleurer de rire » en regardant une vidéo de son frère Jason en train de danser

Travis Kelce est un grand fan des mouvements de danse de son frère Jason.

Au cours de l’épisode du mercredi 18 septembre de la série télévisée « Les frères et sœurs » De nouveaux sommets podcast, le duo a parlé de la récente vidéo virale de Jason montrant ses mouvements à haute énergie sur un mix techno de « MILLION DOLLAR BABY » de Tommy Richman avant l’émission d’ESPN Football du lundi soir.

Le clip a été partagé par la société de télévision par câble sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) le lundi 16 septembre avant le match entre l’ancienne équipe de Jason, les Philadelphia Eagles, et les Atlanta Falcons.

Lors de son intervention dans le podcast, Travis a insisté sur le fait qu’il n’avait vu Jason faire qu’un seul des « deux mouvements auparavant », l’ancien pivot des Eagles ayant admis avoir sorti un « nouveau mouvement » pour l’occasion. Selon Jason, sa femme Kylie Kelce n’a cependant pas été impressionnée et a comparé sa dernière danse à son « stomp » habituel.

« Ce n’était pas mon meilleur running man. J’ai été meilleur en running man », a insisté Jason à propos de son deuxième mouvement, alors que Travis a commenté que son frère avait besoin « d’environ 10 bières » pour obtenir ce « genre de rebond » avec ses genoux.

« Je suis arrivé là-bas bien trop tôt. J’ai dû tuer 30 minutes avant le début du spectacle. Et je me suis retrouvé là-haut avec ces DJ qui se tenaient là. Je me suis dit : « Je dois faire quelque chose » », se souvient Jason à propos de l’incident.

« C’est de l’or », a ri Travis, qualifiant le coureur de son frère de « le plus grand de tous les temps ».

Jason Kelce photographié avant le match entre les Falcons d’Atlanta et les Eagles de Philadelphie le 16 septembre 2024.

Mitchell Leff/Getty



Le jeu de mots croisés PEOPLE Puzzler est arrivé ! À quelle vitesse pourrez-vous le résoudre ? Jouez maintenant !

« Je n’arrête pas de le regarder et je continue à pleurer de rire, mec. J’étais tellement fier. J’étais tellement fier. Tout le monde pense que je suis le danseur », a partagé Travis, qui a été vu en train de danser avec sa petite amie Taylor Swift et sur sa musique à plusieurs reprises.

« Mec, tu es le danseur le plus électrique que j’ai jamais rencontré de ma vie. Tu peux faire sourire n’importe qui en dansant », a ajouté la star des Chiefs de Kansas City. « Merci pour ça. Je l’aurai pour toujours. Je l’aurai dans ma poche arrière lors d’une journée nuageuse. »

Jason a plaisanté en disant que c’était « dévastateur » de voir des émojis de clown sur X, partageant dans le podcast : « Il y a juste un nombre incalculable de personnes qui citent une photo de toi en train de danser et qui disent : « C’est un homme adulte avec des enfants, et il fait ça en public. » Je me suis dit : « Tu sais quoi ? Je veux dire, tu as raison. C’est ridicule. »

Ne manquez jamais une histoire — inscrivez-vous La newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des nouvelles juteuses sur les célébrités aux histoires d’intérêt humain fascinantes.

Une autre vidéo publiée par ESPN sur X Lundi, Kelce s’amusait avec les fans alors qu’il traversait la foule pour un hayon d’avant-match avant l’événement principal, tandis que la mascotte des Eagles le suivait.

Kelce aussi bière jetée aux gens et maillots de foot signés lors du hayon, avant d’admettre qu’il s’était surpassé.

« Je ne sais pas si j’ai encore de l’énergie, les gars », a déclaré Kelce une fois qu’il a rejoint ses co-animateurs sur scène après son entrée épique.