Travis Kelce, le facteur X des Eagles, la défense des Bengals et plus encore ! | Aide-mémoire de Peter Schrager

Dans l’édition de cette semaine de “Peter Schrager’s Cheat Sheet”. Schrager discute des sujets les plus brûlants de la NFL avant la ronde de championnat des éliminatoires de la NFL. Il aborde des sujets tels que le camouflet de Travis Kecle pour les Chiefs de Kansas City, la défense des Bengals de Cincinnati, les facteurs X des Eagles de Philadelphie et plus encore.



IL Y A UNE MINUTE・NFL・6:49