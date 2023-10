Travis Kelce : « Je dois juste continuer à vivre » alors que les discussions de Taylor Swift consomment les projecteurs

Travis Kelce s’est longtemps vanté de sa capacité à compartimenter sa vie personnelle et sa vie professionnelle.

Cette capacité a été mise à l’épreuve ces dernières semaines.

Depuis que la relation naissante du All-Pro avec la superstar de la pop Taylor Swift a fait surface peu de temps avant le match des Chiefs de Kansas City contre les Bears de Chicago le mois dernier, Kelce est devenu un des grands titres à part entière. Il a appris cela lorsque des paparazzi ont surveillé l’appartement de Swift à New York la semaine dernière, capturant le moment où il est sorti le matin avant que les Chiefs ne jouent contre les Jets de New York, tandis que d’autres photographes exploraient sa propre résidence dans la région de Kansas City.

« Nous apprenons avec les paparazzi qui prennent des photos partout », a admis Kelce vendredi, « mais en même temps, cela vient avec. Il faut juste continuer à vivre et à profiter des moments. »

Aucune des parties n’a divulgué grand-chose sur leur relation, et Kelce n’est pas entré dans les détails vendredi lorsqu’il a parlé aux médias pour la première fois depuis des semaines. Mais étant donné que Swift est apparu à deux reprises dans une suite pour regarder Kelce jouer, notamment aux côtés de sa mère, Donna, il est facile de comprendre pourquoi l’attention a été si intense sur le duo.

Le moment ne pourrait pas être meilleur pour aucun d’eux.

Kelce a eu 34 ans jeudi et est beaucoup plus proche de la fin de sa carrière que du début, et l’élévation de son profil aidera sans aucun doute sa carrière post-footballeuse. Son podcast avec son frère et centre des Eagles de Philadelphie Jason Kelce, intitulé « New Heights », a gagné en popularité, et la tasse moustachu de Kelce apparaît soudainement dans des publicités et des publicités pour tout, de State Farm et Hy-Vee à Pfizer et Experian.

Swift est en pause avec The Eras Tour, mais un film à ce sujet devrait commencer à être projeté dans au moins 8 500 cinémas dans 100 pays la semaine prochaine. La chaîne de cinéma AMC Entertainment Holdings, basée dans la banlieue de Kansas City, a déclaré avoir vendu plus de 100 millions de dollars de billets à l’avance et généré le chiffre d’affaires journalier le plus élevé de son histoire.

Pendant ce temps, la NFL et ses partenaires de diffusion souhaitent profiter du moment de la culture pop.

La frénésie de Travis Kelce-Taylor Swift est-elle bonne pour la NFL ?

Lorsqu’on lui a demandé si Kelce était surpris par l’intérêt soudain pour lui et sa relation avec Swift, il a répondu : « C’est mondial, mec – mondial. Cela a été amplifié, c’est sûr. »

Pendant tout ce temps, Kelce a essayé d’aider les Chiefs à défendre leur titre du Super Bowl. Ils ont gagné trois matchs de suite après avoir perdu leur premier match contre Détroit, et ils sont favoris pour se rendre au Minnesota dimanche. (On ne sait pas si Swift sera présent.)

« J’avais l’impression d’être au sommet du monde après le Super Bowl et encore plus en ce moment », a déclaré Kelce après l’entraînement de vendredi après-midi. « En fin de compte, j’ai toujours été plutôt doué pour compartimenter et être capable de rester concentré dans ce bâtiment, donc je vais continuer sur cette lancée. »

En effet, Kelce a toujours jonglé avec une vie loin du football.

En 2016, il a joué par hasard dans sa propre émission de télé-réalité intitulée « Catching Kelce ». Il a proposé de nombreux produits et services. Et il a participé à de nombreux tournois de golf de haut niveau, comme un match télévisé aux côtés du quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes contre Klay Thompson et Stephen Curry de la NBA juste avant le début de cette saison.

Pourtant, rien de tout cela n’a jamais affecté ses performances. Kelce n’avait jamais raté un match sur blessure depuis sa saison recrue avant qu’un genou en hyperextension ne l’empêche d’affronter les Lions de Détroit ; depuis, il a joué tous les matchs. Et il réalise une séquence d’au moins 1 000 verges de réception au cours de sept saisons consécutives, ce qui lui a valu huit voyages au Pro Bowl et quatre hochements de tête All-Pro dans la première équipe.

Son succès est une des principales raisons du succès des Chiefs. Ils ont remporté les sept derniers titres de l’AFC Ouest, accueilli les cinq derniers matchs de championnat de conférence et remporté deux des trois Super Bowls auxquels ils ont participé au cours des quatre dernières saisons.

Le profil de Kelce n’a jamais été aussi élevé, grâce à l’aura que Swift a jetée sur lui.

« Je sais que c’est moi qui suis responsable de ça », a-t-il déclaré. « J’ai eu la chance de m’amuser avec ça. C’est tout ce qui compte vraiment, que ça ne dérange personne (au sein des Chiefs), au moins. Comme je l’ai dit plus tôt, j’ai plutôt bien réussi à compartimenter et à m’assurer de ma concentration. est de gagner le match, et je ne vois pas cela changer de sitôt. »

Reportage de l’Associated Press.

