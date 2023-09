Travis Kelce hyperétend le genou à l’entraînement, incertain pour le premier match des Chiefs

Travis Kelce s’est hyperétendu le genou lors de l’entraînement final des Chiefs avant leur match d’ouverture contre les Lions de Détroit, laissant le statut de l’ailier rapproché All-Pro dans le doute deux jours avant que Kansas City n’affronte les Lions au stade Arrowhead.

L’entraîneur des Chiefs, Andy Reid, a déclaré que la blessure s’était produite lors de leur dernier entraînement complet mardi, mais n’a fourni aucun autre détail.

« Nous verrons simplement comment il se comportera à l’avenir », a déclaré Reid.

Kelce a capté un sommet en carrière de 110 passes pour 1 338 verges et 12 touchés la saison dernière, aidant les Chiefs à remporter leur deuxième Super Bowl en quatre ans. Il a éclipsé les 1 000 verges sur réception au cours de sept saisons consécutives et, peut-être plus important encore, Kelce, 33 ans, a été une menace constante dans une attaque qui fera appel à plusieurs nouveaux receveurs larges.

Kelce n’a raté aucun match sur blessure depuis sa saison recrue en 2013, au cours de laquelle il a subi une microfracture pour résoudre un problème de cartilage au genou. Il a été tenu à l’écart à deux reprises de matchs dénués de sens pour terminer la saison régulière.

Reportage de l’Associated Press

