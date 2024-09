Travis Kelce et Taylor Swift, membres des Chiefs, vont-ils se marier ? La star de la country donne son avis

L’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce et l’icône mondiale Taylor Swift sont en couple depuis plus d’un an, ce qui indique que leur relation est très sérieuse. Presque tout le monde a donné son avis sur le couple, en particulier sur la question de savoir si Kelce et Swift se marieront et quand.

Plus d’actualités : Les Panthers ont mis Bryce Young sur le banc : quel QB de la NFL devrait être le prochain ?

La star de la country Blake Shelton a été la dernière à le faire sur Le spectacle de Pat McAfee Jeudi.

Dès que Kelce et le chanteur de « Karma » ont été aperçus ensemble, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la relation n’était qu’un coup de publicité.

LAS VEGAS, NEVADA – 11 FÉVRIER : Travis Kelce #87 des Chiefs de Kansas City et Taylor Swift s’embrassent après avoir battu les 49ers de San Francisco 25-22 en prolongation lors du Super Bowl LVIII au stade Allegiant le…

LAS VEGAS, NEVADA – 11 FÉVRIER : Travis Kelce #87 des Chiefs de Kansas City et Taylor Swift s’embrassent après avoir battu les 49ers de San Francisco 25-22 en prolongation lors du Super Bowl LVIII au stade Allegiant le 11 février 2024 à Las Vegas, Nevada. Travis Kelce et Taylor Swift se fréquentent depuis plus d’un an, ce qui indique que leur relation est très sérieuse.

Plus

Ezra Shaw/Getty Images



« Beaucoup de gens pensaient que c’était un faux », a déclaré McAfee. « J’ai pensé dès le début que c’était un faux. [their] « Les traits de personnalité semblaient être un bon match. Travis Kelce, tight end, pas quarterback. Il n’a aucun problème à être derrière Patrick Mahomes à chaque fois qu’ils marchent sur un tapis rouge. Donc Taylor Swift, je suppose, a dû faire face à beaucoup de gars qui n’étaient pas forcément contents d’être dans l’ombre de Taylor Swift. Travis Kelce est d’accord avec ça. »

Les deux stars sont au sommet de leur art dans leurs carrières respectives, donc les rumeurs n’ont pas beaucoup de légitimité.

Un an plus tard, le couple de célébrités est toujours aussi fort. Swift a même rendu hommage à Kelce dans son discours aux VMA.

Shelton est marié à la princesse de la pop Gwen Stefani. Le couple avait déjà fait l’objet d’accusations similaires lorsqu’ils avaient commencé à se fréquenter.

« Parce qu’il est tout à fait logique d’épouser quelqu’un pour essayer de promouvoir votre carrière », a déclaré Shelton avec sarcasme. « Il y avait beaucoup de [speculation] » . «

Shelton a fait l’éloge de l’ailier rapproché de Kansas City.

« Il se démarque, peu importe où il est ou ce qu’il fait. Il a une forte personnalité, un gars drôle. Il entre dans la pièce et il a une présence. Il n’y aura jamais de moment où il sera dans l’ombre de toute façon juste à cause de son charisme et de sa personnalité. Il possède juste le moment, quel qu’il soit. »

La superstar voit clairement la même chose chez Kelce alors qu’elle s’est immergée dans le monde du football. Swift est devenue une telle fan de football qu’elle a commencé à élaborer des jeux que les Chiefs pourraient utiliser cette saison.

McAfee a demandé à la star de la country s’il croyait en la relation de Kelce et Swift. Shelton a répondu avec la phrase que de nombreux fans espèrent que le couple de célébrités se dira bientôt.

« Je le fais », répondit Shelton.

Pour plus de mises à jour sur Kelce et les Chiefs, rendez-vous sur Newsweek Sports.