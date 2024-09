Travis Kelce et Taylor Swift attendent le mariage alors qu’ils envisagent de devenir parents

De nombreuses conversations sérieuses ont lieu dans les coulisses de la relation entre Travis Kelce et Taylor Swift.

A tel point qu’une source interne a récemment fait part de ses conclusions majeures.

Cette source a tout partagé avec Nous Hebdomadaire et selon eux, « Taylor a exprimé à quel point elle était impatiente de se poser une fois sa tournée terminée », et « ils sont sur la même longueur d’onde » à ce sujet.

« Ils considèrent tous les deux le mariage comme quelque chose qu’ils souhaitent le plus tôt possible, et ils veulent tous les deux des enfants. »

De plus, « Taylor a toujours [been excited by] « L’idée du mariage et de fonder une famille. »

« Elle n’avait tout simplement pas trouvé l’élu jusqu’à présent », a ajouté la source avant de se déconnecter.

Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu des rapports antérieurs selon lesquels Taylor était impatiente de commencer ce nouveau chapitre en devenant une épouse de « footballeur » jusqu’à ce que ses projets de tournée reprennent.

Cependant, selon OK Magazine, sa priorité est de fonder une famille « dans l’année à venir ».

« Elle veut avoir quelques enfants avant ses 40 ans, donc elle préférerait tomber enceinte l’année prochaine plutôt que d’organiser un grand mariage. Elle a tout le temps pour cela », a admis une source proche.