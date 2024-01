Travis Kelce et les Chiefs se rendront au Super Bowl 2024

Les Chiefs de Kansas City ont gagné dimanche lors du match de championnat de l’AFC contre les Ravens de Baltimore.

L’ailier rapproché Travis Kelce a capté le premier touché du match et a dépassé le record du grand Jerry Rice de la NFL pour le plus grand nombre de attrapés dans l’histoire des séries éliminatoires.

Les Chiefs participeront au Super Bowl LVIII à Las Vegas le 11 février





Travis Kelce et les Chiefs de Kansas City sont officiellement de retour au Super Bowl !





Les Chiefs, menés par Kelce, 34 ans, et Patrick Mahomes, ont battu les Ravens de Baltimore 17-7 au M&T Bank Stadium lors du match de championnat de l’AFC dimanche. Ce sera la deuxième année consécutive qu’ils se dirigent vers le grand match, après avoir remporté le trophée Vince Lombardi l’année dernière.





Kelce a marqué le premier touché du match très attendu au premier quart. Sa petite amie, Taylor Swift, a été aperçue en train d’encourager le groupe rapproché aux côtés de ses amies Brittany Mahomes, Cara Delevingne et Keleigh Sperry.





Le quart-arrière des Ravens, Lamar Jackson, a réussi une capture impressionnante en première mi-temps, réussissant à récupérer le ballon qu’il a lancé, mais Baltimore a finalement échoué face à Kansas City après trois revirements majeurs des Ravens.





Ce fut un gros match pour Kelce, qui a officiellement dépassé la légende de la NFL Jerry Rice pour le plus grand nombre de captures en séries éliminatoires de l’histoire de la NFL.





Taylor Swift réagit au touché de Travis Kelce.

Rob Carr/Getty





La semaine précédente, Kelce avait battu un record impressionnant avec Mahomes, 28 ans, lors de la victoire des Chiefs de Kansas City contre les Bills de Buffalo. Le duo a porté son total de touchés en séries éliminatoires à 16, dépassant les précédents détenteurs du record, Tom Brady et son ailier rapproché de longue date Rob Gronkowski, pour le plus grand nombre de touchés en séries éliminatoires par une paire dans l’histoire de la NFL.









En plus de Swift, Travis était soutenu par son frère Jason Kelce, ses parents Donna et Ed Kelce et sa belle-sœur Kylie Kelce lors du match à Baltimore.





Jason Kelce et Kylie Kelce ; Travis Kelce.

Lisa Lake/Getty pour Prime Vidéo ; Kévin Sabitus/Getty





Juste avant le match de championnat de l’AFC, la star de la NFL s’est associée à Kodiak Cakes pour distribuer 25 000 repas aux étudiants de Kansas City. Le duo travaillera avec le programme parascolaire à but non lucratif Opération percée pour faire don des petits déjeuners chauds.





En 2022, Kelce, 34 ans, a investi dans la marque alimentaire, qui se concentre sur les produits de petit-déjeuner à grains entiers riches en protéines.





La star de la NFL a travaillé avec Operation Breakthrough au fil des ans. Quatre-vingt-sept ans et en cours d’exécution, une fondation fondée par la star de la NFL en 2015 et axée sur le mentorat des jeunes défavorisés. Donna a également fait don des bénéfices de sa vente de biscuits au Arrowhead Stadium en décembre à Operation Breakthrough.





Et juste la veille, Mahomes a félicité son coéquipier et ami proche pour être resté ancré alors que son statut de célébrité montait en flèche.





Travis Kelce et Patrick Mahomes assistent à la première Netflix de « Quarterback » au Netflix Tudum Theatre le 11 juillet 2023 à Los Angeles, Californie.

Randy Shropshire/Getty





“Travis a toujours été Travis”, a déclaré le quart-arrière des Chiefs de Kansas City à propos de son coéquipier, rapporte Sports NBC. “Il traversera toujours le stade et traitera chaque personne comme si elle était son meilleur ami. Et il va être comme ça dans le vestiaire tous les jours.





Malgré sa nouvelle romance avec la popstar Taylor Swift, un Saturday Night Live organiser un concert en mars 2023et une autre apparition dans l’émission de fin de soirée en octobre, Mahomes a expliqué que l’ailier rapproché avait “juste été lui-même tout le temps”.





Le double MVP du Super Bowl a déclaré aux journalistes qu’il était particulièrement heureux pour son coéquipier lorsqu’il accueillait SNL. “C’était vraiment, vraiment cool”, a déclaré Mahomes. “C’était un de ses rêves.”





