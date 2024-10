Travis Kelce et la mère de Jason Kelce, Donna, disent qu’elle a dû « rester immobile » dans son mariage avec Ed Kelce avant le divorce

Donna Kelce a parlé de son mariage malheureux avec Ed Kelce, affirmant que le couple est resté marié pendant tant d’années « pour les enfants ».

La fière maman, dont les fils sont les champions de la NFL Jason Kelce et Travis Kelce, a fait la couverture de Charme pour son numéro « Femme de l’année 2024 : Les Mamans », aux côtés de Tina Knowles, la maman de Beyoncé et Solange ; Maggie Baird, la mère de Billie Eilish et Finneas ; et Mandy Teefey, la mère de Selena Gomez.

«J’étais banquier commercial pour une banque dans plusieurs États différents. Je voulais aller de l’avant. J’ai travaillé vraiment très dur. J’étais l’un des principaux soutiens de famille », a déclaré Donna, 71 ans, au média.

« Et je pense qu’il est important que les enfants voient qu’une femme peut faire ce qu’elle veut, mais moi aussi je suis restée immobile. »

Elle a poursuivi : « Mon mari et moi savions que notre mariage ne fonctionnait pas, mais nous sommes restés ensemble pour les enfants.

« Notre relation était très amicale. Nous pourrions donc faire cela et nous assurer que leur vie était aussi normale que possible. Mais sur ce point, je suis resté immobile pendant plusieurs années jusqu’à ce que je puisse avancer par moi-même.

On ne sait pas exactement quand le couple s’est séparé.

Donna, 71 ans, est la fière maman des champions de la NFL Jason Kelce et Travis Kelce. Donnakelce/Instagram

Travis et Jason ont discuté de la relation entre leurs parents dans le documentaire sportif d’Amazon Prime, « Kelce », sorti l’année dernière.

«Je savais que la situation de ma mère et de mon père était différente de celle des autres parents», a déclaré Travis. «J’allais dormir dans d’autres maisons et les autres parents restaient dans la même pièce, et mes parents ne restaient pas dans la même pièce.»

« J’ai commencé à établir ces liens quand j’étais au collège et j’ai réalisé qu’ils allaient probablement se séparer – mais ils sont restés ensemble pour mon bénéfice et celui de Jason, je crois », a ajouté le triple champion du Super Bowl.

Ed a précédemment expliqué que lui et Donna avaient dû faire des sacrifices pour que leurs fils puissent réaliser leurs rêves dans la NFL. papakelce/Instagram

Dans le documentaire, Ed a expliqué que lui et Donna ont dû faire des sacrifices pour que leurs fils puissent réaliser leurs rêves dans la NFL.

« Si nous nous étions séparés comme nous l’aurions probablement tous les deux préféré, cela aurait été un cauchemar avec la logistique, amener les enfants là où ils devaient être et fournir tout le soutien », a-t-il déclaré.

Donna a accepté, se souvenant de cette période comme étant « difficile » alors qu’elle jonglait avec la parentalité.

«J’essaie juste de garder tout cela ensemble lorsque vous êtes parent», a-t-elle déclaré. « C’est dur. »

La mère de deux enfants avait précédemment expliqué lors d’un épisode du podcast « New Heights » de ses fils qu’elle et Ed s’étaient rencontrés par hasard dans un bar de Cleveland alors qu’elle était en route vers un autre rendez-vous.

Le couple « a parlé pour toujours », a déclaré Donna, et elle n’est jamais allée rencontrer l’autre homme.

Donna a ajouté qu ‘ »être maman est probablement la chose la plus difficile que j’ai jamais faite dans ma vie ». Getty Images

Ailleurs dans l’article de couverture de Glamour, Donna a parlé de la maternité, affirmant qu’« être maman est probablement la chose la plus difficile que j’ai jamais faite dans ma vie ».

« C’est tellement plus facile d’aller travailler, mais élever des enfants, quand ils dépendent totalement de vous et que vous essayez de faire de votre mieux avec les ressources limitées dont vous disposez, c’est la tâche la plus ardue que j’ai jamais eue. jamais eu à faire », a-t-elle ajouté.