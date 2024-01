Travis Kelce éblouit les Chiefs avec Taylor Swift prenant tout en charge

BALTIMORE — L’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, a attiré beaucoup d’attention au cours de la dernière année – en tant que visage familier dans les publicités télévisées, le co-animateur broey de Le podcast le plus populaire d’Amérique et, oh oui, le petit ami de l’une des personnes les plus célèbres de la planète.

Dimanche après-midi, cependant, il s’agissait de Kelce, le footballeur. Cela nous rappelle que derrière les gros titres des célébrités et les plaisanteries des podcasts, il reste l’un des ailiers serrés les plus dominants de son époque.

Après une saison régulière terne par rapport à ses standards élevés, Kelce a été éliminé dimanche lors de la victoire 17-10 des Chiefs contre Baltimore, terminant avec 11 attrapés pour 116 verges et un touché. Oui, son baiser d’après-match sur le terrain avec sa petite amie Taylor Swift aurait pu générer du buzz sur les réseaux sociaux. Mais avant cela, tout dépendait des attrapés qu’il avait réussis dans des situations d’embrayage, y compris un touché avec torsion qui a placé les Chiefs sur le tableau – et le fait qu’il a également battu l’un des records d’après-saison de Jerry Rice en cours de route.

Rice, qui est largement considéré comme le plus grand receveur de tous les temps, a capté 151 passes en 29 matchs éliminatoires au cours de sa carrière. Kelce a dépassé cette marque dans la première moitié de ce qui n’était que sa 21e apparition en séries éliminatoires.

“Merci à Jerry Rice, bébé”, a déclaré Kelce dans une brève interview sur CBS après le match. “Les chefs sont toujours les chefs.”

CENTRE DES STATISTIQUES DE LA NFL : Les derniers scores, calendriers, cotes, statistiques et plus encore de la NFL.

Il a poursuivi en citant les Beastie Boys : “Vous devez vous battre… pour votre droit… de faire la fête !”

Kelce n’était pas disponible pour parler avec les journalistes après le match.

Il semble étrange, et peut-être même un peu injuste, de qualifier dimanche de performance vintage pour le quadruple ailier rapproché all-Pro, qui a maintenant contribué à propulser les Chiefs vers leur quatrième apparition au Super Bowl en cinq ans. Mais à bien des égards, c’est ce que c’était – de l’attrapage tentaculaire du quatrième essai pour prolonger un entraînement, aux mâchoires incessantes contre les défenseurs des Ravens, en passant par l’attrapage au cours duquel il s’est contorsionné pour attraper une passe qui a été lancée bas et loin. de sa part pour garder le défenseur hors du jeu.

Dans un match où l’élan initial s’est avéré critique, Kelce a mené tous les receveurs avec neuf attrapés en première mi-temps, dont ce 19 verges pour le score. Il est passé au second plan en seconde période, alors que la défense des Chiefs continuait de déconcerter le quart-arrière des Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, et a finalement mis le match de côté.

“C’est un joueur spécial, mec”, a déclaré le quart-arrière Patrick Mahomes. “Je le dis toujours, mais quand les lumières s’éclairent, il joue mieux. C’est la véritable marque d’un champion, et c’est ce qu’il est.”

Le match de dimanche n’a pas été tout à fait le meilleur de la saison pour Kelce – ce serait sa performance de 179 verges avec un attrapé I2 contre les Chargers de Los Angeles – mais il était serré. Et ce n’était pas sa performance la plus dominante en séries éliminatoires, mais elle était comparable. Il détient déjà le record des séries éliminatoires pour le plus grand nombre de attrapés par une ailière rapprochée en un seul match, avec 14.

“(Kelce) un futur membre du Temple de la renommée”, a déclaré le plaqueur des Ravens Michael Pierce. “Il sait où se trouver, et ils étaient juste au rendez-vous.”

Pour une équipe des Chiefs qui a perdu quatre des six matchs d’affilée au cours de la saison régulière et qui est entrée en séries éliminatoires en tant que tête de série n°3 plutôt que n°1 habituelle, le match de dimanche a marqué un retour à la normale. On pourrait en dire autant de Kelce.

Depuis que les Chiefs ont remporté le Super Bowl de l’année dernière, Kelce est passé du stade de footballeur célèbre à celui de vieux habitué. Il a animé un épisode de l’émission “Saturday Night Live” sur NBC en mars et a vu les chiffres d’audience de son podcast “New Heights” monter en flèche. Les rumeurs sur sa relation avec Swift ont commencé à bouillonner à l’automne. Et selon le Wall Street Journalil a dominé les publicités télévisées lors des matchs de la NFL comme aucun autre joueur – apparaissant dans 375 publicités au 11 décembre. C’est 34 de plus que l’autre star incontestée des Chiefs, le quart-arrière Patrick Mahomes.

Pourtant, alors que son profil commençait à se développer, les performances de Kelce sur le terrain n’ont pas suivi. Il a terminé la saison régulière avec 93 attrapés pour 984 verges, son plus petit nombre depuis 2015. Et il n’a capté que cinq passes de touché – une excellente saison selon les standards de nombreux joueurs rapprochés, mais pas le sien.

Kelce, cependant, a toujours hésité à l’idée que ses performances sur le terrain aient été affectées par tout le battage médiatique qui en découle.

“Vous entendez les médias tout au long de l’année, si nous n’avons pas de succès, peut-être direz-vous que je n’étais pas concentré ou que l’équipe n’est pas concentrée sur certaines choses”, a déclaré Kelce aux journalistes cette semaine. “Si vous êtes dans ce bâtiment, vous savez exactement ce qui se passe.”

Ce n’est pas une coïncidence si la résurgence offensive des Chiefs en séries éliminatoires a coïncidé avec celle de Kelce. Il a terminé avec sept attrapés pour 71 verges lors d’une victoire contre les Dolphins de Miami lors de la ronde des wild card, puis a marqué deux des trois touchés des Chiefs lors d’une victoire de 27-24 contre les Bills de Buffalo la semaine suivante.

L’entraîneur-chef des Chiefs, Andy Reid, a déclaré qu’il avait remarqué un changement dans le comportement de Kelce au cours des séries éliminatoires et il pense que Kelce a bénéficié du repos lors de la finale de la saison régulière de l’équipe.

« Écoutez, Travis est toujours excité. Il est toujours excité”, a déclaré Reid. “Mais avec les séries éliminatoires, il l’est encore plus. Je ne m’inquiète jamais qu’il soit prêt à partir. Il est toujours là et apporte cette émotion aux gars. »

Cette émotion était évidente sur le terrain après le match, alors qu’un journaliste a filmé une vidéo de lui marchant avec son bras autour de Swift, s’imprégnant du moment. Il a retrouvé son frère, Jason, le centre entièrement professionnel des Eagles de Philadelphie avec qui Travis anime le podcast.

“Terminez cette mère (juron)”, lui a dit Jason Kelce.

“Et si,” répondit Travis Kelce. “…. J’adore ça (juron), mec.”

Contactez Tom Schad à [email protected] ou sur les réseaux sociaux @Tom_Schad.