Travis Kelce dit que Taylor Swift avait l’air « incroyable » en soutenant les Chiefs

La star de la NFL, Travis Kelce, a parlé de l’apparition de la pop star Taylor Swift au match des Chiefs de Kansas City dimanche dans un nouvel épisode de podcast avec son frère mercredi matin, le qualifiant de « match inoubliable ».

La chanteuse de « Love Story » a fait la une des journaux et a alimenté les rumeurs de fréquentation lorsqu’elle a été vue en train de soutenir Kelce lors du match contre les Bears de Chicago, assise avec sa mère, Donna Kelce.

« Merci à Taylor de s’être arrêté, c’était plutôt culotté ! », a déclaré Kelce dans l’épisode de mercredi de « Nouvelles hauteurs, » qu’il anime avec son frère Jason Kelce, qui joue pour les Eagles de Philadelphie.

« Je pensais juste que c’était génial de voir que tout le monde dans la suite n’avait que de bonnes choses à dire sur elle, les amis et la famille. Elle était magnifique. Tout le monde parlait d’elle sous un grand jour », a-t-il ajouté.

Travis Kelce lors des échauffements d’avant-match au Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri, le 6 novembre 2022. Fichier David Eulitt / Getty Images

Jason Kelce a qualifié l’énergie du jeu d' »électrique » avec l’apparition de la superstar, en plaisantant à son frère : « Qu’est-ce que ça te fait que Taylor Swift t’ait enfin mis sur la carte ? »

«Pour voir les bosses de la poitrine au ralenti, pour voir les high fives avec maman, pour voir comment, vous savez, le royaume des Chiefs était tout excité qu’elle soit là. C’était absolument hystérique, c’était définitivement un jeu dont je me souviendrai, c’est sûr », a déclaré Travis. « Puis nous avons glissé dans la voiture de fuite à la fin. »

« Merci à Taylor d’être venu et de m’avoir vu faire vibrer la scène », a-t-il ajouté.

Il a plaisanté sur le fait que l’entraîneur-chef des Chiefs de Kansas City, Andy Reid, jouait le rôle d’entremetteur.

« Ensuite, l’entraîneur Reid a dit à tout le monde qu’il était Cupidon. Il l’a manifesté tout le temps », a déclaré Travis. Jason a demandé s’il y avait du vrai derrière Reid qui mettait les deux étoiles ensemble.

« Je ne sais même pas comment répondre à cela », a déclaré Travis. « Je sais qu’il avait déjà rencontré la famille Swift, donc je ne sais pas, il aurait pu être en retrait tout le temps. »

Jason a reconnu que des rumeurs circulaient depuis « un certain temps » à propos de Travis et Swift et des frères débattant de leur apparition sur le podcast.

«Je sais que j’ai attiré toute cette attention sur moi. J’ai fait toute cette histoire de bracelet d’amitié et j’ai dit à tout le monde à quel point j’étais blessé, je n’ai pas pu rencontrer Taylor », a déclaré Travis. «Je pense que ce qui est réel, c’est qu’il s’agit de ma vie personnelle et je veux respecter nos deux vies. Elle n’est pas autant dans les médias que moi, je fais cette émission chaque semaine et je m’amuse pendant la saison de la NFL dans les émissions d’autres gars. »

« Je profite de la vie et j’ai vraiment apprécié ce week-end », a-t-il ajouté, notant qu’il évitera probablement de parler de romance à l’avenir.

L’épisode est en direct sur les plateformes de streaming podcast.

Internet est en délire à cause de la rumeur d’une romance entre le chanteur et l’ailier rapproché des Chiefs.

Après le match, que les Chiefs ont remporté 41-10, les deux ont été vus partir ensemble dans une vidéo publiée sur X par la personnalité des médias sportifs de Chicago, Jarrett Payton.

Kelce avait déjà plaisanté sur son podcast en disant qu’il avait essayé de donner à Swift un bracelet d’amitié avec son numéro lorsqu’il assistait à l’Eras ​​Tour cet été.

Bien qu’il n’y ait pas eu de confirmation officielle que les deux sortent ensemble, une source proche de Swift a précédemment déclaré à NBC News qu’elle et Kelce sortaient ensemble et que cela n’en était qu’à ses débuts.