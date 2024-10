Travis Kelce dit que lui et Taylor Swift sont « absolument heureux »

Travis Kelce et Taylor Swift sont « absolument heureux » dans leur relation très médiatisée… la superstar des Chiefs de Kansas City remerciant son entourage d’avoir protégé sa « vraie » romance.

NNB a expliqué que son téléphone ne cessait de sonner depuis le Ryan Murphy l’émission a été diffusée… avec des amis et des intervieweurs essayant d’obtenir des informations non seulement sur ce qui se passe dans l’émission, mais aussi sur Traylor.

« Je t’apprécie toujours », a déclaré Travis. « Et chaque fois que quelqu’un qui a un micro devant vous vous demande toujours quelque chose comme ça, merci d’être toujours présent. Vous savez que c’est réel, et vous savez que Tay et moi sommes absolument heureux. »