Travis Kelce dit que la NFL « exagère » sa relation avec Taylor Swift

Travis Kelce a admis que la NFL accordait peut-être trop d’importance à sa relation avec Taylor Swift.

Swift a assisté à deux matchs de Kelce pour les Chiefs de Kansas City cette saison, bien qu’ils n’aient pas confirmé qu’ils entretenaient une relation amoureuse. Tout le monde semble bénéficier de cette attention : les ventes de maillots de Kelce ont bondiles chiffres d’audience de la NFL auprès des jeunes ont augmenté et des publicités pour le nouveau film de Swift ont été diffusées pendant les matchs.

Taylor Swift améliore la renommée de Travis Kelce – et la NFL adore ça En savoir plus

Mais dans le dernier épisode du podcast qu’il anime avec son frère, New Heights avec Jason et Travis Kelce, la star des Chiefs a déclaré qu’il pensait que la NFL devait « se calmer ».

Interrogé sur l’attention de la ligue, Kelce a déclaré : « Je pense que c’est amusant quand ils montrent qui était présent au match. Je pense que cela apporte un peu plus à l’atmosphère, apporte un peu plus à ce que vous regardez. Mais en même temps, je pense… Ils en font un peu trop, c’est sûr, surtout dans ma situation. [But] Je pense qu’ils essaient juste de s’amuser avec ça.

Certaines parties des émissions de la NFL n’ont été guère plus que des diffuseurs tentant de mettre un pied-de-biche dans autant de paroles de chansons Swift que possible. La biographie de la NFL sur X après le match des Chiefs de dimanche disait : « NFL (Taylor’s Version) ».

Certains cyniques ont laissé entendre que la relation entre une pop star ayant un film et une tournée à promouvoir et l’un des joueurs les plus rentables d’une ligue connue pour son commercialisme effréné n’était peut-être pas tout à fait authentique. La réaction a été suffisante pour que la NFL cherche à se défendre mercredi.

« Nous modifions fréquemment notre biographie et nos images de profil en fonction de ce qui se passe dans et autour de nos jeux, ainsi que culturellement », a déclaré la NFL, qui a un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards de dollars, a déclaré dans un communiqué. « L’actualité de Taylor Swift et Travis Kelce a été un moment culturel pop sur lequel nous nous sommes penchés en temps réel, car c’est un croisement entre le sport et le divertissement, et nous avons constaté une quantité incroyable de positivité autour du sport. »

ignorer la promotion de la newsletter précédente Inscrivez-vous pour Football avec Jonathan Wilson Newsletter hebdomadaire gratuite Jonathan Wilson apporte une analyse experte sur les plus grandes actualités du football européen « , »newsletterId »: »football-avec-jonathan-wilson », »successDescription »: »Jonathan Wilson apporte une analyse experte sur les plus grandes histoires du football européen »} » config= »{« renderingTarget »: »Web »} »> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

La biographie X de la ligue indique désormais « arriver à Tottenham », une référence au match Jacksonville Jaguars-Buffalo Bills de dimanche, qui aura lieu à Londres.