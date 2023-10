Travis Kelce dit que la couverture de la NFL en fait « trop » avec Swift pendant les matchs

Peut-être qu’il y a trop de Taylor, pas assez de Travis.

Travis Kelce était d’accord mercredi avec l’idée que la couverture télévisée de la NFL en avait «exagéré» avec le nombre de fois où Taylor Swift était à l’écran alors qu’il assistait aux matchs de ses Chiefs de Kansas City au cours des deux dernières semaines.

Swift était dans une suite dimanche soir au MetLife Stadium pour la victoire des Chiefs contre les Jets de New York aux heures de grande écoute. Jason Kelce, qui joue pour les Eagles de Philadelphie, a déclaré à son frère lors de leur podcast » New Heights » que les caméras ont montré des images en direct de la suite pas moins de 17 fois pendant le match.

« Merde, c’est fou », a déclaré Travis Kelce. « C’est comme une fois par trajet en voiture. »

Travis a dit que c’était amusant lorsque les caméras montrent quelles personnes célèbres assistent à un match. Swift était dans la suite avec les acteurs Ryan Reynolds, Blake Lively et Hugh Jackman.

« Mais en même temps, je pense qu’ils en font un peu trop, c’est sûr, surtout dans ma situation », a ajouté Travis.

Ian Trombetta, vice-président senior du marketing social, d’influence et de contenu de la NFL, a déclaré dans une interview avec l’Associated Press que la ligue veut « s’assurer que nous restons dans une posture et une position de célébration, et que nous ne le faisons pas ». je veux sur-commercialiser, d’une certaine manière. »

Trombetta a noté qu ‘ »il y a toujours des discussions autour de différentes célébrités et ainsi de suite qui assistent à différents matchs, mais cela a pris sa propre vie, et je pense qu’une grande partie de cela a à voir avec le haut niveau d’intérêt pour Taylor et ce qui se passe. continue sa vie personnelle, ainsi que Travis. »

Jason Kelce a déclaré qu’il pensait que la NFL n’était tout simplement pas habituée à avoir autant de célébrités lors des matchs. Il a dit que c’est plus courant lors des matchs de la NBA, où ils montrent les A-listers plusieurs fois mais s’en tiennent ensuite au jeu.

Cela n’a pas été le cas les deux derniers dimanches, lorsque les Chiefs jouaient en présence de leur fan lauréat d’un Grammy.

« Je vais te dire, on ne sait jamais, tu pourrais te faire surprendre en train de jeter un gros vieux cheeseburger et tu as l’air d’un idiot, tu vois ce que je veux dire ? » » Travis Kelce a déclaré sur le podcast. « Il y a certaines choses, tu ne veux pas être à la télé tout le temps. »

