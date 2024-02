Travis Kelce dit que Justin Tucker était « un connard » lors d’une rencontre d’avant-match gênante

Kelce a été vu en train de donner des coups de pied et de lancer des ballons de football et de jeter le casque de Tucker hors du terrain, loin du quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes, qui s’échauffait dans cette zone. Tucker, qui s’étendait à proximité, regarda Kelce jeter son équipement de côté.

Il a expliqué que les Chiefs et les Ravens s’échauffaient tous les deux de leur côté respectif du terrain, mais qu’il est typique pour quelqu’un dans la position de Tucker de se préparer pour le match du côté de l’équipe adverse, car les botteurs doivent tenir compte de facteurs comme le vent. . Mais, a déclaré Kelce, il y a une certaine étiquette à respecter.

Le centre des Eagles de Philadelphie, Jason Kelce, qui co-anime le podcast avec son jeune frère, a ajouté : « C’est la règle non écrite. »

“Si vous voulez être un putain de connard à ce sujet, vous gardez votre casque, votre ballon de football et votre putain de tee-shirt là où les quarts s’échauffent”, a déclaré Travis.

Travis a affirmé plus tard que Tucker « me faisait en quelque sorte un clin d’œil, était un connard à ce sujet, essayant de se mettre sous la peau ».

Dans une vidéo postée sur X, anciennement Twitter, on peut entendre Tucker raconter aux journalistes sa version de l’histoire après le match, que les Chiefs ont remporté 17-10.

Tucker a déclaré qu’il s’étirait du côté du terrain des Chiefs lorsque Mahomes lui a demandé de déplacer son équipement. Il a dit qu’il « s’est levé avec joie » et qu’il l’a fait.

“J’ai écarté mon casque – du moins je pensais que c’était suffisamment éloigné – puis Travis est arrivé et il a juste donné un coup de pied dans mes affaires et il a jeté mon casque”, a-t-il déclaré. “Je pensais juste que c’était juste une sorte de jeu, le tout pour s’amuser, mais ils semblent prendre cela un peu plus au sérieux.”