Travis Kelce dévoile des informations majeures sur la romance avec Taylor Swift

Plus d’un an s’est écoulé et la relation entre Taylor Swift et Travis Kelce est toujours aussi solide, selon ce dernier.

Sur son Podcast Nouveaux sommetsla relation du joueur du Chief de Kansas City a fait l’objet de discussions lorsque son Grotesquerie sa costar, Niecy Nash-Betts, était l’invitée.

Elle a dit que les gens l’approchent toujours pour avoir des informations sur la romance du côté serré de la NFL.

«Ils commencent tous en disant: ‘Nous surveillons la chose.’ Est-ce lui le tueur ? Juste pour vous mettre en ligne et leur envoyer des SMS. Et puis ils se disent : « Eh bien, que savez-vous de sa relation ? »

Cependant, l’actrice a déclaré qu’elle restait toujours discrète. «Je suis un coffre-fort. Je ne dis rien. Vous ne tirerez rien de moi. Je veux dire, vous êtes juste curieux, ne me demandez rien », a noté l’homme de 54 ans.

En réponse à cela, Travis a déclaré: «Je vous apprécie toujours. Et chaque fois que quelqu’un avec un micro devant vous vous demande quelque chose comme ça, merci de toujours montrer votre amour.

Après cela, l’homme de 35 ans a partagé quelques idées sur sa relation : « Vous savez que c’est réel. Et vous savez que Tay et moi sommes absolument heureux, et j’apprécie que vous veilliez toujours à ce que tout le monde le sache.

«Chérie, je m’occupe de mes affaires noires. Vous me comprenez? Je reste ici et je m’inquiète pour moi et pour ce qui se passe », a répondu Niecy.