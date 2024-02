Travis Kelce des Chiefs à propos de la dispute d’avant-match pour le titre de l’AFC avec Justin Tucker des Ravens : “Nous n’étions pas d’humeur à plaisanter”

Ce qui était très amusant pour Justin Tucker était une nuisance pour Travis Kelce.

Le botteur des Ravens de Baltimore et l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City se sont disputés lors des échauffements d’avant-match du match de championnat de l’AFC dimanche au stade M&T Bank. Pendant que Tucker s’échauffait dans la moitié de terrain des Chiefs, autorisée aux joueurs des équipes spéciales, il a eu une discussion animée avec Kelce et le quart-arrière Patrick Mahomes après que Kelce ait jeté l’équipement de Tucker de côté des exercices de Kansas City.

Sur « New Heights », le podcast de Kelce et de son frère Jason, Travis a déclaré : « Les spécialistes, en raison du facteur vent, ont la possibilité de marquer les deux paniers. Mais c’est toujours le cas, si vous essayez d’aller dans la zone désignée par l’autre équipe, restez à l’écart.

“C’est la règle non écrite”, a déclaré Jason.

“Vous n’interférez pas avec ce qu’ils font”, a déclaré Travis. «Si vous voulez en être fou, vous gardez votre casque, votre ballon de football et votre f—— tee-shirt là où les quarts s’échauffent. Les yeux sont tournés vers la gauche et ils ont un casque à leurs pieds. Si vous ne le récupérez pas, je le déplacerai avec plaisir pour vous.

Travis a déclaré que Tucker « faisait de la publicité à ce sujet, essayait de se mettre sous la peau », mais lui et Mahomes « n’étaient tout simplement pas d’humeur à plaisanter ».

Tucker avait déjà déplacé son équipement une fois avant que Travis ne le jette de côté. Tucker a déclaré que Mahomes lui avait demandé de déplacer son casque pendant que Tucker était au sol en train de s’étirer, et Tucker « s’est levé joyeusement » et l’a écarté.

“Au moins, je pense que c’était suffisant”, a déclaré Tucker lundi, alors que lui et ses coéquipiers nettoyaient leurs casiers un jour après la défaite 17-10 de fin de saison contre les Chiefs. « Et puis Travis arrive et donne un coup de pied dans mes affaires et il jette mon casque. Je pensais juste que c’était une sorte de jeu, le tout pour s’amuser. Mais cela semble être pris un peu plus au sérieux.

C’était.

“Justin, désolé si nous l’avons poussé à un niveau que tu ne pensais pas atteindre, mais si tu veux être publicitaire, je te le promets, je peux te battre à chaque fois”, a déclaré Travis. .

La querelle entre les deux semble avoir été éteinte. Tucker a déclaré lundi qu’il était d’accord pour laisser passer l’incident, qualifiant Travis – qui a dépassé Jerry Rice pour le plus grand nombre de réceptions en séries éliminatoires de tous les temps lors du match pour le titre de l’AFC avec 152 – et Mahomes « deux des meilleurs joueurs qui ont jamais joué le match à leur niveau respectif. postes. »

Travis a fait écho à ce sentiment, mettant fin au segment de podcast qualifiant Tucker – qui a réalisé 90,2 pour cent de ses buts sur le terrain en saison régulière et accumulé 1 649 points en saison régulière – « sans doute l’un des meilleurs (kickers) que nous ayons jamais vu dans la NFL.

(Photo : Geoff Burke / USA aujourd’hui)