Travis Kelce des chefs applaudit à Ja’Marr Chase après le coup de Patrick Mahomes

La rivalité entre les Bengals de Cincinnati et les Chiefs de Kansas City continue de s’intensifier.

L’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce a été le dernier à réagir aux commentaires faits plus tôt ce mois-ci par Joe Burrow et Ja’Marr Chase. Le duo vedette des Bengals a été invité à donner son avis sur le meilleur quart-arrière de la NFL, et tandis que Burrow a immédiatement nommé le coéquipier de Kelce et le MVP en titre de la NFL et du Super Bowl Patrick Mahomes, Chase a pris un peu un coup à Mahomes avec la réponse, » Pat qui ? »

« Je pensais que c’était un peu audacieux », a déclaré Kelce lors d’un récent épisode de « Nouvelles hauteurs« , un podcast qu’il co-anime avec son frère, Jason. « [Mahomes is] deux fois MVP de la ligue, deux fois MVP du Super Bowl. Dire ‘Pat qui’ est comme… je ne sais pas. »

Mahomes a répondu au commentaire de Chase avec une photo de lui lors de la cérémonie de bague du Super Bowl des Chiefs de Kansas City, affichant ses deux bagues de championnat avec la légende « C’est qui ».

La saison dernière, les Chiefs ont battu les Bengals 23-20 lors du match de championnat de l’AFC, après quoi Kelce a applaudi à une conversation d’avant-match du maire de Cincinnati. Ce match a marqué la première fois que Mahomes et les Chiefs ont battu les Bengals avec Burrow sous le centre à Cincinnati, et a permis à Kansas City de se venger d’une défaite bouleversée contre les Bengals lors du match pour le titre AFC de l’année précédente. Les équipes s’affronteront lors de la semaine 17 de la saison 2023 de la NFL.

