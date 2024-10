Travis Kelce déchiré par son frère Jason à cause d’une chemise controversée lors d’un double rendez-vous avec Taylor Swift

Jason Kelce s’est brutalement moqué de son frère Travis à propos de son choix controversé de chemise alors qu’il était avec Taylor Swift à New York la semaine dernière.

La tenue de Travis a fait sourciller lorsqu’il a rejoint sa petite amie Swift lors d’un double rendez-vous avec ses amis de premier plan Blake Lively et Ryan Reynolds, avec plusieurs fans se moquant de la star des Chiefs de Kansas City sur les réseaux sociaux.

Sa superbe chemise de bowling bleu marine – qui comprend des silhouettes blanches de chevaux et de personnes qui semblent avoir des rapports sexuels – ainsi que sa grosse moustache ont même établi des comparaisons avec la légende du présentateur Ron Burgundy.

Et maintenant, Jason a rejoint le groupe, déchirant son jeune frère à cause de sa déclaration de mode dans le dernier épisode de leur Podcast Nouveaux sommets.

En discutant de son rendez-vous dans la Big Apple, la légende à la retraite des Eagles de Philadelphie a demandé à Travis : « Mais qu’est-ce que c’était que cette chemise ?

Travis Kelce a été moqué par son frère Jason à propos de la chemise qu’il portait aux côtés de Taylor Swift

Travis a répondu : « Je n’en avais aucune idée. Je pense que c’est juste de l’art, je pense que ce sont juste des gens, et puis il y a un cheval.

Lorsque son frère a demandé ce qu’il y avait sous le cheval, l’ailier rapproché des Chiefs a admis : « Je ne suis pas sûr. Je n’ai pas vraiment regardé la chemise comme ça quand je l’ai reçue. J’ai juste aimé la couleur, les motifs et tout ça.

Jason a ensuite fait référence à un article de GQ qui a félicité Travis pour sa chemise de soirée « très, très réussie » à New York.

« Publié dans le cadre de la dernière ligne « La Casa » de Jacquemus », a-t-il déclaré en citant l’article, « c’est une signature de la marque française : Marseille fluide, amusante et plus vibrante que Paris minimaliste.

« C’est une façon élégante de dire que c’est un bouton avec des chevaux et des gens qui baisent dessus. »

« Tu es ridicule Jason », répondit Travis. « Rien ne dit qu’ils font l’amour. »

Jason a répondu: « Eh bien, à quoi servent-elles s’ils ne font pas l’amour, Travis ? »

Mais Travis a insisté : « Elle pourrait simplement porter une chemise très serrée qui montre ses seins. »

Kelce a été brutalement agressé sur les réseaux sociaux à cause de son choix de tenue lors d’un rendez-vous avec Swift

Le frère aîné Jason n’a pas pu s’empêcher de se moquer de sa chemise sur leur dernier podcast New Heights.

Après leur soirée avec Lively et Reynolds, Swift et Kelce ont profité d’un autre rendez-vous à New York lorsqu’ils se sont rendus à un match de baseball des Yankees mardi soir.

Le couple amoureux a bravé une nuit froide dans le Bronx pour regarder les Yankees tenter de se rapprocher des World Series contre les Guardians, la ville natale de Kelce.

Ils étaient assis ensemble dans une suite sur la ligne du champ droit. Swift a essayé de garder un profil bas car elle portait une casquette de baseball – qu’elle a finalement enlevée – et une veste sombre, Kelce optant pour un look similaire.

Pendant le match, Swift a embrassé Kelce sur la joue alors qu’ils étaient vus en train de rire avec d’autres au deuxième rang de leur suite et de profiter du jeu avec quelques bières.

Les images ont capturé la réaction hilarante de Swift au home run de Juan Soto pour les Yankees qui a donné l’avantage à l’équipe locale. Elle est restée bouche bée avant d’échanger des sourires choqués avec son petit ami.