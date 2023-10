Crédit d’image : Shutterstock

Travis Kelce34 ans, a montré son soutien à sa petite amie Taylor Swift33 ans, lors du premier match des World Series entre les Rangers du Texas et Diamondbacks de l’Arizona vendredi au stade Globe Life Field d’Arlington, Texas. Le Chefs de Kansas City L’ailier serré a dansé sur la chanson à succès du chanteur de 2014 « Shake it Off » alors qu’il se tenait dans la foule lors de l’événement sportif. Il a affiché un grand sourire tout en appréciant la mélodie et a balancé ses bras d’un côté à l’autre.

Une vidéo prise lors de ce moment mémorable montre Travis portant une tenue décontractée comprenant une chemise à carreaux multicolore avec un motif patchwork. Il portait également une casquette de baseball verte et jaune sur laquelle était écrit « Midnight Rodeo Co ». sur le devant.

@bethany_pendleton13 HELPPPP JE L’AIME #taylorswift #swifttok #swiftie #taylorsversion #swifties #taylornation #tstheerastour #1989taylorsversion #tstheerastourfilm #traviskelce #taylorswifttraviskelce #traviskelcetaylorswift ♬ Shake It Off nouveau contre ancien – Taylor Fans Europe

En plus de danser lors du match des World Series, Travis a dansé sur la chanson « Love Story » de Taylor en 2008 dans un bar le même jour. Une vidéo, que l’on peut voir ci-dessous, montre l’athlète célébrant ce qui semble être une fête d’après-match après la défaite des Rangers contre les Diamondbacks, et il a une fois de plus embrassé le moment sur le thème de Taylor. Il semblait également prendre une vidéo de lui-même en train de jouer au rythme.

La dernière sortie de Travis intervient après qu’une source ait dit PERSONNES que sa romance avec Taylor devient « plus sérieuse » avec le temps. “Ils partagent une solide éthique de travail et ont une grande appréciation pour la vie et leur carrière, des liens familiaux et des valeurs solides”, a déclaré la source.. Ils ont également décrit Travis comme « doux, maladroit et juste amusant à côtoyer ».

@mitchthegoodwitch #rangers #worldseries #traviskelce #taylorswift #fyp #chiefs ♬ son original – mitchthegoodwitch

Depuis qu’ils ont déclenché des rumeurs de romance plus tôt cette année, Travis et Taylor sont de plus en plus ouverts à l’idée de montrer leur PDA chaque fois qu’ils sont ensemble. Lors de leurs dernières sorties, ils ont été photographiés se tenant la main et l’auteur-compositeur de « Midnight Rain » a même embrassé son nouveau copain sur la joue sur une photo prise le même jour que son dernier match des Chiefs. Il a également été rapporté que Travis a récemment acheté un nouveau manoir dans une communauté fermée à Kansas City, dans le Missouri, où est basée son équipe, car il souhaite plus de « confidentialité » dans le cadre de la nouvelle relation.