Travis Kelce danse et fait une blague sur la prison dans la bande-annonce de « Are You Smarter »

Travis Kelce a mis en valeur ses compétences en matière d’hébergement dans le dernier aperçu du nouveau « Are You Smarter Than A Celebrity? » jeu télévisé… complet avec une gigue et une blague sur le fait de rester en dehors du slammer – mais la question de savoir si cela suffit à empêcher le projet d’échouer est à débattre.

La première incursion de la superstar des Chiefs de Kansas City dans le genre a été révélée mardi… le montrant expliquant les règles de la nouvelle version de l’ancien. Jeff Foxworthy-spectacle dirigé, interagissant avec les concurrents et pointant la caméra à plusieurs reprises.

Taylor SwiftLe petit ami de ne manque certainement pas d’énergie… en utilisant quelques mouvements de célébration d’atterrissage sur le plateau – et en se moquant de sa propre intelligence (ou de son manque d’intelligence) dans la bande-annonce.





En fait, lorsqu’on lui a demandé quelle était sa spécialisation à l’université, Kelce a expliqué que c’était la justice pénale… car, comme il l’a dit, « Si je dois aller à l’école, autant apprendre à ne pas y aller ». prison. »

L’émission a taquiné un grand nombre d’invités célèbres… y compris d’anciens joueurs de la NFL. Tchad « Ochocinco » Johnson et Ryan Fitzpatrickcomédiens Nikki Glaser et Natasha Leggero et quelques stars de télé-réalité.

Kelce a expliqué qu’il a toujours été un fan des jeux télévisés… et qu’il est ravi d’insuffler un nouvel air dans la franchise – d’autant plus qu’il est animateur et qu’il ne met pas son cerveau à l’épreuve.

C’est un grand mois dans le monde du divertissement pour Kelce – ses débuts dans « Grotesquerie » de FX arrivent également bientôt.