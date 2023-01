Travis Kelce brille; la grandeur de Bengals DC ; David Shaw à Denver ?

Pierre Schrager Initié de la NFL et journaliste secondaire

Je trouve étonnant que dans un cycle d’embauche d’entraîneur-chef qui compte encore cinq postes vacants et qui a vu plus de 25 hommes différents interviewés pour des emplois, Bengals DC Lou Anarumo n’a pas reçu une seule demande d’entretien. Que peut faire de plus un seul coordinateur que ce qu’Anarumo a accompli dans les grands matchs avec la défense fougueuse de Cincinnati ?

Considérez ceci: Anarumo, 56 ans, a une fiche de 5-1 dans les matchs éliminatoires avec les Bengals, avec un dossier de 3-0 dans les matchs sur la route, tout en accordant une moyenne de moins de 20 points dans ces matchs à certaines des meilleures infractions. dans la ligue. Au cours des deux dernières séries éliminatoires seulement, les Bengals D ont mis les pinces sur Patrick Mahomes et les Chiefs dans une seconde moitié du match de championnat de l’AFC de l’année dernière, les Titans du Tennessee, tête de série n ° 1, Derek Carr et l’équipe brûlante des Raiders de il y a un an et maintenant les Ravens et les Bills cette saison.

Les ajustements à la mi-temps semblent être l’expertise d’Anarumo, mais en réalité, c’est une question de flexibilité et de force mentale en milieu de match qui est la plus vénérée. La défense des Bengals joue aussi bien que n’importe quel autre groupe en séries éliminatoires et l’équipe n’a pas perdu depuis Halloween. Anarumo n’est pas un jeune coordinateur offensif populaire et il n’a pas d’expérience d’entraîneur-chef de la NFL – deux non non pour de nombreux propriétaires – mais bon sang, l’homme peut-il s’identifier à ses gars.

Je ne possède pas d’équipe et je suppose que je ne le ferai jamais. Mais à tout le moins, je voudrais choisir le cerveau de Coach Lou. Hélas, il a de plus gros poissons à faire frire ce week-end. Gardez un œil sur ce que font les Bengals après la mi-temps – c’est quand ils excellent.

de Travis Kelce tronçon historique

La NFL a annoncé mercredi ses finalistes pour le prix du joueur offensif de l’année et pour la dixième année consécutive, Travis Kelce ne faisait pas partie des finalistes. Je pense que c’est malheureux. Kelce a connu une incroyable 10e saison de sa carrière dans la NFL, et c’était peut-être sa meilleure si l’on considère ce que les Chiefs ont perdu à l’extérieur lorsque Tyreek Hill a été échangé en mars dernier.

En 2022, Kelce a réalisé 110 prises, la troisième de la NFL. C’était un sommet en carrière. Il avait près de 1 400 verges, ce qui était le huitième plus grand nombre de la NFL. Il a également eu 12 touchés, bon pour le deuxième plus grand nombre de toute la NFL et un autre sommet en carrière.

Il a fait tout cela à l’âge de 33 ans. Oh, et Kelce a fait tout cela tout en ayant l’une de ses meilleures saisons de blocage de sa carrière, alors que deux porteurs de ballon différents de Chiefs – Isiah Pacheco et Jerrick McKinnon – ont eu de grandes années sur le terrain.

Prenons-nous Kelce pour acquis ? Oublions-nous à quel point il est un joueur spécial? Kelce, alors que le monde entier savait qu’il serait la cible n ° 1 la semaine dernière, a réussi 14 attrapés lors de la victoire 27-20 des Chiefs contre Jacksonville. Après le match, Patrick Mahomes avait ceci à dire sur la capacité de son coéquipier à s’améliorer avec l’âge : “Il est juste plus intelligent en tant que joueur. … Je pense que c’est la chose la plus importante. Il sait comment s’ouvrir. Il sait comment utiliser les autres les gens et d’autres parties du concept pour s’ouvrir, et il est intelligent sur la façon dont il bloque, comment il peut épingler les gars et se mettre dans la bonne position. Il a juste continué à évoluer et à être encore meilleur en tant qu’ailier serré. Il se lève là [in age]. Je vais essayer de le garder ici le plus longtemps possible, je te le promets. Il ne prend aucun écran, comme, 80 [yards] plus, je ne pense pas. Mais il va quand même faire de la production sur le terrain.”

Kelce est le cœur et l’âme de cette organisation et a sans doute connu sa meilleure année en tant que professionnel. Justin Jefferson ou Jalen Hurts remporteront le joueur offensif de l’année. C’est génial. Je n’ai aucun scrupule avec ça. Mais bon sang, comment Kelce n’est-elle pas nominée ?

David Shaw à Denver ? Il est facile de relier les points

Plus il y a de rumeurs sur le fait que David Shaw soit une considération sérieuse en tant que prochain entraîneur-chef de Denver, plus il devient facile de voir cela se produire. Je peux confirmer que Shaw a eu une excellente réunion avec le nouveau groupe de propriétaires des Broncos et il y a un scénario où il est l’entraîneur-chef. Je partagerais également que cette décision n’est en aucun cas un slam-dunk au moment où je tape ceci, et Shaw n’est en aucun cas “le chien de tête”, car le groupe de propriété garde cela aussi près du gilet que potentiellement n’importe quel groupe dans la Ligue.

Alors, de tous les entraîneurs disponibles, pourquoi Shaw ?

Il y a certainement le sentiment que Denver bénéficierait de son leadership et de sa présence en tant qu’adulte proverbial dans la salle. L’humanité et le curriculum vitae de Shaw ne peuvent être remis en question. Il était un assistant de longue date de la NFL et un entraîneur de position qui a repris là où Jim Harbaugh s’était arrêté à Stanford et a continué à avoir un grand succès dans le Pac-12 malgré des qualifications académiques rigoureuses pour ses joueurs.

Le propriétaire des Broncos, Greg Penner, président du conseil d’administration de WalMart, est titulaire d’un MBA de Stanford. Condolleezza Rice , l’ancienne secrétaire d’État et un autre membre du groupe de propriété des Broncos, est une ancienne de Stanford. Vous ajoutez des liens vers les légendes des Broncos John Elway (Stanford) et John Lynch (Stanford) et il y a une égalité là-bas. Il y a un réconfort chez Shaw. Les propriétaires des Broncos sauraient dans quoi ils s’engagent et à qui ils s’adressent. Mais est-il la meilleure recrue ? Cela va être une décision prise dans les prochains jours. Je pense que c’est loin d’être conclu.

HiltonExpress

Sur le papier, certains pourraient voir Mike Hilton et noter que le demi de coin des Bengals est un rejeton des Steelers de 5 pieds 9 pouces. Ce qu’ils ne voient peut-être pas, c’est qu’il est sans doute le meilleur coin nickel du sport. Et il avait un petit quelque chose pour les caméras et l’équipe Mic’d Up de NFL Films lors de la victoire de dimanche contre les Bills.

Avec le match hors de contrôle et les défenseurs de Cincinnati se sentant sur la touche, Hilton a déclaré: “Nous vous verrons tous à Burrowhead. Laissez cela couler dans votre esprit. Nous vous verrons tous à Burrowhead.”

Tête de terrier ? Oui, Burrowhead. Avec une victoire là-bas l’an dernier lors du match de championnat de l’AFC, Joe Burrow a une fiche de 1-0 à Kansas City. Par conséquent, Burrowhead. Plaisanteries ludiques ? Les chefs l’ont entendu. Maintenant, Hilton va être chargé d’arrêter Travis Kelce dimanche. Cincinnati a trouvé le succès contre Kelce au cours des deux dernières saisons. Voici pour piquer l’ours.

Facteur X

Mon facteur X dans le match Eagles-49ers est une paire de noms que peu de fans devraient connaître : les entraîneurs adjoints des Eagles DK McDonald et Tyler Scudder.

Tous deux sont membres de l’état-major défensif de Philadelphie. McDonald et Scudder ont tous deux passé du temps au cours des dernières années à Iowa State à entraîner la défense des Cyclones. McDonald a été entraîneur des arrières défensifs à Iowa State de 2016 à 2020; Scudder a été assistant défensif de 2018 à 2021. Pourquoi est-ce important ?

Si des entraîneurs de la NFL ont une lecture de ce qui fait vibrer Brock Purdy, de ce qui se passe sous sa peau, de ce qui pourrait éventuellement ébranler l’enfant qui ne peut pas être secoué, ce sont ces deux-là. Quelles sont les chances que les Eagles aient deux entraîneurs adjoints en défense qui se trouvaient être des entraîneurs dans les mêmes équipes que le quart-arrière de Purdy ? C’est un jeu de pouces. Hé, McDonald et Scudder – quoi que vous ayez sur Purdy, il est maintenant temps d’intensifier et de l’utiliser.

Peter Schrager est un écrivain NFL pour FOX Sports et un animateur de “Good Morning Football” sur NFL Network. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @PSchrags.

