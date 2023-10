Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Travis Kelce a fait un grand pas en avant dans l’immobilier pour avoir plus de « vie privée » au milieu de sa relation très médiatisée avec Taylor Swift. Le footballeur de 34 ans a acheté un nouveau manoir à Kansas City le 17 octobre pour moins de 6 millions de dollars. TMZ signalé deux jours après la clôture de la vente. La nouvelle maison de Travis aurait 16 000 pieds carrés avec six chambres et six salles de bains et serait située dans une communauté fermée. Il y a une piscine avec une cascade, des courts de tennis et de pickleball et un parcours de minigolf sur la propriété. TMZ signalé.

Des sources ont dit TMZ que Travis a acheté une nouvelle maison parce qu’il voulait plus « d’intimité » dans sa vie en ce moment. Son ancienne maison était apparemment « trop accessible et commençait à devenir une attraction touristique ». Les sources ont affirmé que des fans et des paparazzi venaient tout le temps dans l’ancienne résidence de Travis en raison de sa relation avec Taylor, 33 ans, qui faisait constamment la une des journaux. Le chanteur d' »Anti-Hero » a « certainement pris en compte » la décision de Travis d’acheter une nouvelle maison, ont confirmé les initiés.

Taylor s’est rendu dans l’ancienne maison de Travis au moins deux fois depuis le début de leur relation il y a plusieurs semaines. Elle a été photographiée dans le manoir d’un million de dollars avec la famille et les amis de l’athlète alors qu’ils se rendaient au match Chiefs-Bears au Arrowhead Stadium le 24 septembre, ce qui marquait la première fois que Taylor se rendait à l’un des matchs de football de son copain. Près de trois semaines plus tard, Taylor aurait passé la nuit chez Travis après avoir assisté à son troisième match des Chiefs.

Travis et Taylor ont également récemment emmené leur romance à New York. Les tourtereaux ont eu des soirées consécutives dans la Big Apple les vendredi 13 et samedi 14 octobre, après avoir tous deux fait des apparitions sur Saturday Night Live. La relation entre les deux stars a commencé après que Travis ait tenté de donner son numéro à Taylor alors qu’il se rendait au Tournée des époques au cours de l’été. D’une manière ou d’une autre, Taylor a mis la main sur le joueur des Chiefs de Kansas City et ils ont commencé à sortir ensemble.

Le Messager a été le premier à rendre compte de la relation inattendue de Taylor et Travis le 12 septembre. Le même jour, Divertissement ce soir a rapporté que les deux stars ne sortaient pas encore ensemble mais apprenaient à se connaître en passant du temps ensemble. Le média a déclaré à l’époque que Travis « est amoureux de Taylor depuis un certain temps » et « a définitivement le béguin » pour le chanteur lauréat d’un Grammy Award.