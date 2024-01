Travis Kelce accuse Justin Tucker de « piquer l’ours »

KANSAS CITY, Missouri – Travis Kelce a déclaré que Justin Tucker avait violé une “règle non écrite” en étirant et en plaçant son équipement là où Patrick Mahomes se détachait, ajoutant que le botteur des Ravens de Baltimore “poussait l’ours” avant le match de championnat de l’AFC.

“Si vous voulez être un putain de connard à ce sujet, vous gardez votre casque, votre ballon de football et votre putain de tee-shirt juste là où les quarterbacks s’échauffent. … Si vous êtes Je ne vais pas reprendre ça, je serai heureux de le proposer pour vous”, a déclaré Kelce mercredi sur son podcast “New Heights” avec son frère Jason Kelce.

La vidéo montre Mahomes lançant le tee-shirt de Tucker et Kelce donnant un coup de pied aux ballons de football des botteurs de Baltimore et jetant son casque loin de l’endroit où Mahomes s’échauffait avant le match de dimanche, que les Chiefs ont remporté 17-10.

Kelce a expliqué la routine habituelle d’avant-match, où chaque équipe obtient la moitié du terrain pour s’échauffer. Les botteurs et les parieurs sont autorisés à travailler des deux côtés du terrain pour tenir compte du vent et des autres conditions météorologiques, mais Kelce a déclaré qu’ils doivent rester à l’écart des joueurs adverses lorsqu’ils s’aventurent de l’autre côté.

“Justin est sorti et il a dit que c’était plutôt un geste de plaisanterie et une sorte de jeu amusant et compétitif. [move] et je comprends”, a déclaré Kelce. “Il me faisait en quelque sorte un clin d’œil, étant un connard à ce sujet, essayant de se mettre sous la peau. … Nous n’étions tout simplement pas d’humeur à plaisanter. Nous étions prêts à nous en occuper.”

Mahomes a déclaré mardi que Tucker était le seul botteur à avoir enfreint ces règles non écrites au cours de sa carrière dans la NFL.

Travis Kelce a déclaré que Justin Tucker avait violé une règle d’avant-match “non écrite” dimanche et a ajouté : “Ne faites pas de moi le méchant. Il poussait l’ours.” Geoff Burke-USA TODAY Sports

“J’ai passé sept ans à faire la même routine d’échauffement, et il n’y a eu que trois occasions où il y a eu un kicker qui ne s’écartait pas”, a déclaré Mahomes à la radio KCSP de Kansas City. “C’était à Baltimore les trois fois.”

Mahomes a ajouté qu’il pensait que Tucker essayait “de nous mettre sous la peau”, ajoutant qu’il “allait le laisser glisser, mais Travis l’a déplacé pour moi”.

Tucker a déclaré lundi qu’il considérait l’incident d’avant-match comme un “esprit de jeu” et “tout cela était très amusant”. Mais Kelce, qui a capté une passe de touché de 19 verges de Mahomes lors du premier entraînement de Kansas City, a répondu que les pitreries de Tucker auraient pu avoir des conséquences.

“Justin, désolé si nous l’avons porté à un niveau que vous ne pensiez pas atteindre”, a déclaré l’ailier rapproché du Pro Bowl. “Mais si tu veux être un connard, je peux te battre à chaque fois. … Ne fais pas de moi le méchant. Il poussait l’ours.”