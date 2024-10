Travis Kelce a peut-être subtilement rendu hommage à Taylor Swift dans le premier film de « Grotesquerie »

Travis Kelce a apparemment laissé une douce allusion à sa chérie, Taylor Swift, lors de ses débuts d’acteur dans « Grotesquerie ».

Dans l’épisode de mercredi de la série à suspense, la star de la NFL incarne une infirmière séduisante face au personnage de Niecy Nash-Betts, la détective Lois Tryon, qui propose de préparer un gâteau en signe de gratitude pour sa gentillesse.

« Tu sais ce que j’aime ? Des Pop-Tarts sans glaçage », explique le personnage de Kelce, Ed Laclan, dans la scène.

La référence a peut-être été un clin d’œil subtil à Swift, qui a préparé des Pop-Tarts maison pour son copain et ses coéquipiers au cours de la saison 2023 de la NFL.

Peu de temps après la diffusion de l’épisode, Swifties a paniqué à cause de ce doux geste sur les réseaux sociaux.

«POP TART MENTION HELLO», un fan tweetéalors que un autre a ajouté« Killatrav qui aime les ‘pop tarts’ dans #grotesquerie 👀 semble familier mdr. »

L’un des fans du chanteur a même suggéré que Swift « avait envoyé des pop tartes sur le plateau avec lui, ils ont donc dû changer le scénario… Je vois ce que vous avez fait là-bas #grotesquerie ».

Un fan a plaisanté en disant que le gagnant du Grammy « avait envoyé des tartes pop sur le plateau avec [Kelce] ils ont donc dû changer le scénario. Images du GC

« POP TART MENTION HELLO », a jailli un autre Swiftie sur X. Images du GC

La semaine dernière, le créateur de la série Ryan Murphy a déclaré à E! News que le hitmaker de « Bad Blood » avait encouragé le groupe rapproché à assumer le rôle de l’infirmier d’hôpital Ed Laclan.

« La seule chose qui [Kelce and I] « Ce dont on a parlé, c’est qu’elle le soutient beaucoup, et s’il est intéressé, elle voulait qu’il essaie », a déclaré Murphy, 58 ans.

Le producteur de télévision a également partagé qu’il n’avait entendu que des « choses douces et charmantes » à propos de Swift pendant le temps de Kelce sur le plateau.

La gagnante d’un Grammy a rendu la pareille en rendant apparemment hommage à son homme avec sa sortie de produits dérivés jeudi.

Pendant ce temps, Swift a apparemment envoyé un clin d’œil subtil à son copain en lançant jeudi la collection de produits dérivés « The Greatest in the League ». Images du GC

Le nom de la collection est inspiré d’une phrase de sa chanson « The Alchemy », qui parlerait de sa romance avec la star de la NFL. Instagram/patty_cuts

Swifties a souligné qu’elle Collection « La meilleure de la Ligue » – inspiré d’une phrase de sa chanson « The Alchemy » – faisait référence à sa romance avec Kelce.

Les fans ont également déchiffré que le musicien « a choisi de sortir la collection de produits dérivés « The Greatest in the League »… lors de la Journée nationale du petit ami.

Le couple de premier plan se soutient constamment mutuellement, Kelce étant même apparu sur scène lors de la tournée Eras de Swift à Londres plus tôt cette année.

La sortie du produit a coïncidé avec la Journée nationale des petits amis. chrispearson20/Instagram

Le couple entretient une relation amoureuse depuis l’été 2023. Images du GC

Kelce et Swift, tous deux âgés de 34 ans, ont eu une première relation amoureuse au cours de l’été 2023, avant que la chanteuse de « Cruel Summer » ne confirme leur relation en septembre.

Le mois dernier, le couple a fait ses valises sur le PDA alors qu’il assistait à l’US Open avec ses copains Patrick et Brittany Mahomes.

Bien que Swift assiste généralement aux matchs de Kelce pendant la saison de football, la chanteuse à succès de « Love Story » a sauté les deux derniers matchs de son copain alors qu’elle se prépare à reprendre sa tournée Eras.