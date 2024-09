Travis Kelce a mangé le même repas d’avant-match depuis qu’il a rejoint les Chiefs : Exclusif

Travis Kelce se prépare pour son premier match de sa 12e année de football professionnel, et cela signifie que nous sommes presque sûrs de savoir ce qu’il a mangé au petit-déjeuner.

Le 5 septembre, l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City affrontera les Ravens de Baltimore dans le premier match de la saison 2024 de la NFL. Alors, bien sûr, nous avons dû lui demander ce qu’il avait mangé au petit-déjeuner le matin du grand match de l’année dernière.

« Oh, je jure que cette matinée s’est déroulée dans un flou », a déclaré Kelce à TODAY.com par e-mail. « J’étais concentré sur la tâche à accomplir. Mais c’était probablement mon repas d’avant-match habituel, du pain perdu et des fraises. J’en ai mangé avant tous mes matchs depuis que je suis Chief. Je dirais que cela m’a bien servi jusqu’à présent. »

Kelce dit également qu’après un match, son plat préféré est la pizza – selon qui est présent – mais il est également connu pour opter pour un sandwich rapide comme du beurre de cacahuète et de la confiture s’il est pressé.

Travis Kelce des Chiefs de Kansas City s’échauffe avant le match de football américain du championnat NFL contre les Ravens de Baltimore le 28 janvier 2024.

En tant qu’athlète, Kelce doit stocker beaucoup de nourriture, il est donc logique qu’il y pense souvent – il a file d’attente pour les plats préparés chez Walmart et un entreprise de restauration avec son coéquipier Patrick Mahomes entre autres projets.

Et, comme beaucoup d’athlètes, il pense à son régime alimentaire personnel.

« Tout commence hors saison. Mon chef et moi avons mis en place un bon système qui fonctionne bien », explique Kelce. « J’ai un peu plus de temps quand je voyage pour essayer des plats et des produits locaux, mais pendant la saison, je me concentre sur la charge en glucides. »

En effet, il a montré sa capacité à goûter la cuisine locale lorsqu’il j’ai mangé un petit-déjeuner anglais complet dans l’épisode du 26 juin de son podcast.

« C’est une longue saison et si vous n’avez pas l’énergie ou l’endurance, ça devient difficile », poursuit-il. « Je dirais que c’est le principal changement tout au long de la saison. Je ne dirais pas que je suis difficile en matière de nourriture, mais je suis certainement constant dans ce que j’aime. »

Jason Kelce et Travis Kelce avec des céréales Kelce Mix.

L’une des choses qu’il aime tant, ce sont les céréales.

Kelce Mix, les céréales General Mills qu’il a créées avec son frère Jason Kelce, ont été officiellement lancées et cet homme est désormais vraiment partout. (Selon General Mills, les céréales commenceront à apparaître dans les magasins en septembre.)

« Le fait de pouvoir faire cela avec mon frère a transformé un partenariat commercial en un souvenir spécial de notre vie », explique Kelce. « Jason et moi aimons nous remémorer des souvenirs et reconnaître tout ce pour quoi nous devons être reconnaissants. » Il dit que l’expérience de la création de cette boîte personnalisée leur a donné une autre chance de le faire et, bien sûr, leur a donné une « excuse pour manger nos céréales préférées ».

Kelce Mix combine les trois favoris des frères dans un seul bol : Cinnamon Toast Crunch, Lucky Charms et Reese’s Puffs.

« Avant, on fouillait dans les cartons, maintenant on est sur le carton », ajoute Kelce. « C’est fou ! »

Kelce a fait connaître pour la première fois ses céréales préférées lors de son podcast « New Heights » avec Jason en décembre 2023. La conversation a attiré l’attention de General Mills et, eh bien, le reste appartient à l’histoire des céréales,

Le duo apparaît désormais dans une publicité télévisée pour General Mills intitulée « Cereal Training Camp », qui débutera le 19 août. Kelce peut ajouter cet endroit à sa collection croissante d’apparitions télévisées avec une toute nouvelle publicité Pepsi « Gladiator II » et son début d’acteur dramatique dans la bande-annonce de « Grotesquerie » de FX.

Kelce Mix étant désormais une céréale officielle de General Mills, elle partage les rayons avec Wheaties, une autre céréale pour petit-déjeuner étroitement associée au sport. Quant à ce qu’il penserait de figurer sur la boîte, Kelce déclare : « Ce serait légendaire. »

Ce serait aussi Ce serait légendaire pour les Chiefs d’avoir réussi quelque chose qu’aucune autre équipe de la NFL n’a jamais été capable de faire : gagner trois Super Bowls consécutifs.

« J’adorerais être sur la boîte des Wheaties ! » poursuit-il. « J’étais un grand fan de hockey quand j’étais plus jeune et les Wheaties avaient tous les grands. Être sur la même boîte que Gretzky ? D’accord, non ! »

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com