Travis Kelce a fait faillite après avoir acheté des baskets Marty McFly et une Rolex après avoir été repêché par les Chiefs de Kansas City

Travis Kelce est l’un des meilleurs receveurs de passes de la NFL et est également bien payé.

L’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City est deux fois vainqueur du Super Bowl qui a signé un contrat de quatre ans en 2020 d’une valeur de 57,25 millions de dollars.

4 Kelce a été repêché au troisième tour en 2013 par les Chiefs Crédit : Getty

4 Kelce a acheté les répliques de chaussures Nike Marty McFly après avoir été repêchées Crédit : Getty

Kelce n’a cependant pas toujours été aussi aisé et n’a qu’à s’en prendre à lui-même plus tôt dans sa carrière dans la NFL.

Les Chiefs l’ont sélectionné au troisième tour en 2013 et il a obtenu une prime à la signature d’environ 800 000 $.

En tant que personne fraîchement sortie de l’université, où il ne pouvait pas gagner d’argent, il est peut-être compréhensible qu’il ait fait des achats extravagants.

En haut de cette liste se trouvait une paire de Nike Air Mags, qui étaient des répliques des chaussures portées par Marty McFly dans Retour vers le futur II.

Nike a vendu aux enchères 1 500 paires de chaussures sur eBay en 2011, les bénéfices étant reversés à la Fondation Michael J Fox.

Kelce en a acheté une paire chez un revendeur et a également dépensé de l’argent pour une Rolex, le laissant assez fauché peu de temps après.

En 2021, il a déclaré : « J’entrais dans cet appartement vide avec Marty McFlys et une Rolex. J’avais l’impression d’être le gars le plus cool du monde.

S’adressant à son frère Jason, le centre des Eagles de Philadelphie, sur leur podcast il a déclaré : « J’ai été placé dans le premier choix du troisième tour pour obtenir environ 800 000 $, j’ai donc fini par recevoir entre 500 000 et 600 000 $, après impôts et tout.

4 Kelce est deux fois vainqueur du Super Bowl Crédit : Getty Images-Getty

« La seule chose qu’il me reste à montrer, c’est une paire de mes chaussures préférées.

«La première chose que j’ai faite, j’ai jeté mon dévolu sur une paire de Nike Air Mag Marty McFlys taille 13, les chaussures les plus cool que j’aie jamais vues de ma vie. Dès que j’ai reçu mon chèque, je suis immédiatement allé en ligne et je les ai recherchés.

« J’ai toujours voulu ces chaussures, j’ai toujours été un grand gars de Nike et j’ai regardé Retour vers le futur tellement de fois et j’ai vu à quoi ressembleraient les Nike dans le futur et le fait qu’elles étaient anti-gravité et auto-adhésives. -attacher.

Jason a déclaré: « Quelqu’un m’a dit que vous aviez acheté ces chaussures et j’ai vérifié combien elles coûtaient et je me souviens m’être dit ‘c’est quoi ce bordel, Travis’. »

Travis a ajouté : « Je n’ai rien d’autre à montrer pour ce premier chèque. Je me sentais tellement stupide. Je me souviens que tu m’as demandé après ma première ou ma deuxième année « hé, qu’est-ce que tu fais avec ton argent ».

« Et moi, je dis : « Je suis un peu fauché en ce moment ».

« J’ai reçu ma prime à la signature avant le début de la saison et je n’avais pas réalisé que vous receviez vos chèques de match chaque semaine.

« Après la saison, vous n’êtes payé qu’en août de l’année prochaine. J’étais presque fauché.

4 Kelce possède une collection de baskets d’une valeur de plus de 100 000 $ Crédit : Getty Images-Getty

« La chose la plus stupide que j’ai achetée au cours de ma première année, ce sont les bouteilles du club. Je dépensais beaucoup trop d’argent dans les clubs et j’évitais la dame du loyer parce que j’étais assez stupide pour acheter toutes ces bouteilles.

Kelce est sans aucun doute un futur membre du Temple de la renommée de la NFL et a été bien payé depuis ses débuts.

Son contrat devant expirer en 2024, il reste probablement encore un jour de salaire pour le meilleur ailier rapproché de la NFL.